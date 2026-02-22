Expreso
CRISTIAN BENAVIDES ASAMBLEISTA
El asambleísta Cristian Benavides fue patrocinado en 2025 por la alianza entre Unidad Popular, Partido Socialista y el PID.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

PSE rompe relaciones con Cristian Benavides por apoyar la reforma al Cootad

Cristian Benavides fue electo asambleísta por Carchi en una alianza que incluyó al Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)

El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) anunció la ruptura de su relación política con el asambleísta Cristian Benavides, representante de la provincia del Carchi, debido a su apoyo a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La organización política adelantó, además, que rechaza cualquier respaldo al Gobierno del presidente Daniel Noboa.

"El Partido Socialista Ecuatoriano manifiesta públicamente que, a partir del presente momento, no mantendrá ninguna relación política con el asambleísta del Carchi Cristian Benavides, quien ganó una curul en una alianza electoral que incluyó a nuestra organización", anunció el partido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La razón de la ruptura, explicó la organización política, es el apoyo de Benavides a la polémica reforma al Cootad, que regula los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizado (GAD) y ha sido calificado de inconstitucional por varias autoridades locales.

"Consideramos que las francas agresiones y afectaciones generadas por el gobierno nacional a los sectores populares, en relación con la disminución de los presupuestos para varias universidades y con el atentado a algunos servicios públicos proporcionados por los GADs debido a las reformas aprobadas al COOTAD no debían, en ningún caso, contar con el apoyo de un asambleísta que pretendía representar a los sectores populares", acotó el Partido Socialista.

De acuerdo con el registro de votación de la Asamblea Nacional, Cristian Benavides fue uno de los 77 asambleístas que apoyaron la aprobación del texto íntegro de Ley Orgánica Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica

PSE califica de "oligárquico y totalitario" al gobierno de Daniel Noboa

En ese sentido, el Partido Socialista fue enfático en que cualquier apoyo al gobierno del presidente Daniel Noboa debe ser cuestionado: "Cualquier apoyo al proyecto oligárquico y totalitario del presidente Noboa debe ser rechazado por los sectores políticos democráticos. Llamamos a la ciudadanía a analizar el comportamiento de los legisladores y a obligar a una rendición de cuentas en cada uno de los territorios".

Cristian Benavides, de 41 años, accedió a la Asamblea Nacional tras haber ejercido como alcalde de Tulcán entre 2019 y 2023. Obtuvo su escaño mediante una alianza conformada por Unidad Popular, el Partido Socialista y el PID. Aunque reconoce que ha recibido asesoría y respaldo de Unidad Popular y que tiene previsto reunirse la próxima semana con la dirigencia del Partido Socialista, asegura que no consulta con esas organizaciones el sentido de su voto y que actuará como legislador independiente.

