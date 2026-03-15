El Acuerdo ART con Estados Unidos, un beneficio comercial con matices

El pacto elimina la sobretasa al 53 % de las exportaciones y facilitar la entrada de productos estadounidenses

El viernes pasado, Ecuador y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Comercial Recíproco (ART) que, según ha informado el Gobierno Nacional, permitirá la eliminación de la sobretasa arancelaria del 10 % al 53 % de las exportaciones ecuatorianas no petroleras, que equivaldrían a $ 2.786 millones.

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Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, productos como el banano, plátano, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla accederán al mercado estadounidense “en condiciones más competitivas”. A ellos se suman el cacao y el café en grano y procesados, los productos florícolas y el palmito, así como productos pesqueros y sus preparaciones.

El acuerdo también incluye al oro y cobre en la categoría de minerales estratégicos beneficiados, junto con productos agroindustriales procesados, diversas manufacturas industriales y el sector forestal y maderero.

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Esta sobretasa del 10 %, de la que Ecuador ha logrado su eliminación con esta firma, es parte del esquema de aranceles recíprocos globales que impuso el presidente Donald Trump en abril del año pasado, de manera general.

Esta sobretasa hizo que productos ecuatorianos como el banano, camarón y cacao que pagaban 0 % de arancel para entrar a Estados Unidos (ya que estaban protegidos por el principio comercial de la Nación más Favorecida, NMF), tuvieran que pagar desde entonces un 10 %. Y que otros productos como rosas, brócoli, mangos y conservas de atún que sí pagaban un porcentaje, terminaran pagando hasta más del doble.

En agosto de 2025, Trump emitió una Orden Ejecutiva que elevó esa sobretasa arancelaria del 10 % al 15 %. No obstante, en febrero de este año, un fallo judicial invalidó esa política arancelaria y Estados Unidos volvió a ubicar la sobretasa al 10 %.

Ahora, la firma del ART ha conseguido la eliminación de este 10 % adicional, cuya aplicación se proyecta para agosto de 2026 o en la fecha de entrada en vigor del acuerdo.

El exviceministro de Comercio Exterior, Francisco Ballén, menciona a EXPRESO que esta eliminación de sobretasa en realidad es un beneficio pequeño y que podría ser de corto plazo.

“Vemos una negociación muy asimétrica que beneficia solo a USA en el largo plazo y a nosotros en un corto plazo, ya que las tarifas globales (10%) establecidas conforme la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 solo están vigentes por 150 días, plazo que se cumple el 24 de julio de este año donde el Congreso debe extender su vigencia o se prescriben automáticamente”, dijo.

Según el Gobierno, Trump bajo su política arancelaria, planificaba subir nuevamente esa sobretasa del 10 al 15 %, por lo que la firma blinda a la mitad de los productos ecuatorianos de esa alternativa.

Los beneficios del Acuerdo para Estados Unidos

Pero el pacto no solo trae beneficios para las exportaciones ecuatorianas, pues la firma establece compromisos que Ecuador debe cumplir con los Estados Unidos. Concesiones que, para Ballén, lo muestran como un acuerdo desigual.

Entre esas está gestionar cuotas de importación para productos agrícolas como el maíz, sorgo, etanol, aves de corral, cerdo, lácteos y aceite de soja que ingresarían libres de impuestos desde el primer año de vigencia del Acuerdo.

En esta parte, Ballén señala que esta vía libre de productos agrícolas desde Estados Unidos podría afectar a la oferta local (como en el caso de los lácteos). Lo que se espera, dijo, es que realmente haya existido un consenso.

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Pero eso no es todo. También en contrapartida, Ecuador se compromete a eliminar las restricciones de importación y los requisitos de licencia para bienes remanufacturados y reacondicionados provenientes de Estados Unidos.

Además, el Gobierno de Daniel Noboa deberá proporcionar información detallada sobre cualquier asistencia no comercial o subsidio otorgado a empresas manufactureras cuando EE. UU. lo solicite.

En el sector de salud, se agilizará el ingreso de dispositivos médicos y productos farmacéuticos: las autorizaciones de comercialización emitidas por la FDA estadounidense serán aceptadas como evidencia suficiente para obtener el Registro Sanitario en Ecuador.

Asimismo, Ecuador aceptará vehículos y autopartes que cumplan con los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) y los estándares federales de emisiones de Estados Unidos, sin exigir procesos adicionales de demostración de conformidad.

Entre otras exigencias de los Estados Unidos a las que Ecuador se ha comprometido, según se detallan en el documento de la firma, a facilitar la inversión estadounidense para explorar, extraer, procesar y exportar minerales críticos y recursos energéticos.

Luisa Loaiza, experta en comercio exterior, tiene una postura más positiva. Ella ve el acuerdo como una oportunidad para alcanzar mejores logros, pero advierte que estos no llegan por sí solos. “Los acuerdos funcionan cuando se conectan con estrategia productiva, inversión en capacidades y acceso real de productores y empresas a esos mercados”, menciona en sus redes sociales. Añade que el desafío ahora no es solo exportar más, sino exportar mejor, con mayor valor agregado y con cadenas productivas más sofisticadas.

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Modernizar marcos regulatorios

Entre otros compromisos, se pacta que el país no deberá imponer impuestos a los servicios digitales ni aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas y que se compromete a realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluyendo la concesión petrolera del campo Sacha y futuros proyectos de generación eléctrica.

Además de modernizar sus marcos regulatorios en áreas como la propiedad intelectual, los derechos laborales, la protección ambiental y el comercio digital. Por ejemplo, el documento indica que Ecuador se compromete a proporcionar un estándar robusto de protección para la propiedad intelectual, abarcando derechos de autor, marcas y protección contra la elusión de medidas tecnológicas.

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En cuanto a derechos laborales, el acuerdo indica que Ecuador deberá adoptar una prohibición estricta sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, colaborando con EE. UU. para su cumplimiento.

Además, indica que se deben modernizar las leyes para facilitar la formación de sindicatos, reduciendo el número mínimo de trabajadores requeridos y permitiendo sindicatos por rama o sector y que se debe eliminar el requisito de nacionalidad ecuatoriana para ser dirigente sindical.

En protección ambiental, tipificará el comercio de madera ilegal como delito en el Código Penal, implementará el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca y desarrollará un sistema de trazabilidad de metales preciosos (comenzando por el cobre) que incluya recibos electrónicos y monitoreo de la producción en tiempo real.

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