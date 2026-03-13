Impacto de la adquisición de la fabricante de Bonella para Ecuador

El impacto de la adquisición de la fabricante de Bonella para la industria de alimentos en Ecuador.

Recientemente la empresa peruana de consumo masivo, Alicorp, informó que había adquirido el 100 % de la empresa Flora Food Ecuador que produce y comercializa en el país alimentos de origen vegetal, como las mantequillas Dorina y Bonella.

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Pero, ¿qué implica esta compra para la industria de alimentos en Ecuador? El analista económico, Jorge Calderón, explica que esta adquisición lo que permitirá es que las marcas como Bonella y Dorina se fortalezcan y haya más inversión en el país.

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Pues añade que lo que hace Alicorp es un apalancamiento a la fábrica de las mantequillas ecuatorianas y con inversión refuerza dicho negocio. Algo que la gigante peruana realiza con constancia, pues a nivel de Latinoamérica ya tiene una presencia en al menos 10 países, a través de los que comercializa unos 150 productos de consumo masivo.

“Esta adquisición ayudaría a que dichos productos amplíen su mercado (en Ecuador), a abrir nuevas líneas de productos, a que llegue más tecnología y a que se abran más puestos de trabajo”, detalla Calderón.

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Mayor empleabilidad

Y es que este tipo de inversiones en el país, añade el analista, lo que hace es aumentar las participaciones de mercado, añadir encadenamientos productivos y nuevas marcas y productos, lo que genera mayor mano de obra y empleabilidad.

La compra en Ecuador forma parte de una transacción regional mayor que incluye las operaciones de Flora Food en siete países y que incluye además a Colombia, Chile, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana, por lo que su ambiciosa expansión es en gran parte de América Latina.

Esta no sería la primera vez que Alicorp absorbe a una empresa ecuatoriana. En enero pasado, la multinacional Unilever, empresa que fabrica productos como Fab, Aromatel y Deja, firmó un acuerdo para vender su negocio de productos de cuidado del hogar en Ecuador y Colombia a esta misma empresa peruana.

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