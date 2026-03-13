Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

mantequilla
El impacto de la adquisición de la fabricante de Bonella para la industria de alimentos en Ecuador.Cortesía

Impacto de la adquisición de la fabricante de Bonella para Ecuador

La empresa Flora Food en Ecuador pasará a ser parte de la gigante peruana Alicorp

Recientemente la empresa peruana de consumo masivo, Alicorp, informó que había adquirido el 100 % de la empresa Flora Food Ecuador que produce y comercializa en el país alimentos de origen vegetal, como las mantequillas Dorina y Bonella.

Te puede interesar Ecuador y la inteligencia artificial: energía, datos y talento serán decisivos

Pero, ¿qué implica esta compra para la industria de alimentos en Ecuador? El analista económico, Jorge Calderón, explica que esta adquisición lo que permitirá es que las marcas como Bonella y Dorina se fortalezcan y haya más inversión en el país.

Marcha

Los arroceros de Daule marchan para exigir un pago justo por su cosecha

Leer más

Pues añade que lo que hace Alicorp es un apalancamiento a la fábrica de las mantequillas ecuatorianas y con inversión refuerza dicho negocio. Algo que la gigante peruana realiza con constancia, pues a nivel de Latinoamérica ya tiene una presencia en al menos 10 países, a través de los que comercializa unos 150 productos de consumo masivo.

“Esta adquisición ayudaría a que dichos productos amplíen su mercado (en Ecuador), a abrir nuevas líneas de productos, a que llegue más tecnología y a que se abran más puestos de trabajo”, detalla Calderón.

RELACIONADAS

Mayor empleabilidad

Y es que este tipo de inversiones en el país, añade el analista, lo que hace es aumentar las participaciones de mercado, añadir encadenamientos productivos y nuevas marcas y productos, lo que genera mayor mano de obra y empleabilidad.

La compra en Ecuador forma parte de una transacción regional mayor que incluye las operaciones de Flora Food en siete países y que incluye además a Colombia, Chile, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana, por lo que su ambiciosa expansión es en gran parte de América Latina.

Esta no sería la primera vez que Alicorp absorbe a una empresa ecuatoriana. En enero pasado, la multinacional Unilever, empresa que fabrica productos como Fab, Aromatel y Deja, firmó un acuerdo para vender su negocio de productos de cuidado del hogar en Ecuador y Colombia a esta misma empresa peruana.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. María Fernanda Vargas oficializa su salida de la Revolución Ciudadana

  2. Detienen a juez de Garantías Penales en Guayaquil por presunto tráfico de influencias

  3. Óscar 2026: horario en Ecuador, cuándo empieza y cuánto dura la ceremonia

  4. Privados de libertad trabajarían para cubrir sus necesidades en Ecuador, a lo Bukele

  5. De la música a la actuación: Billie Eilish protagonizará 'The Bell Jar'

LO MÁS VISTO

  1. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  2. Masacre en Playas: asesinados eran estudiantes que celebraban graduación colegial

  3. Marchas en Quito hoy: vías afectadas por movilizaciones este viernes

  4. Ecuador vs Marruecos EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el amistoso de la Tri en Madrid

  5. Puente entre Guayaquil y Daule se deteriora y peatones denuncian alto riesgo

Te recomendamos