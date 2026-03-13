Los arroceros de Daule marchan para exigir un  pago justo por su cosecha

La marcha se realizó de forma pacífica desde el recinto La Seca hasta el peaje de Chivería

Un grupo de arroceros marchan reclamando que no les pagan el precio justo por la saca del arroz.

Un grupo de productores arroceros realizó este viernes 13 de marzo de 2026 una marcha pacífica en el cantón Daule para exigir que se respete el precio mínimo de sustentación por la saca de arroz.

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La movilización se desarrolló desde el recinto La Seca, a la altura del peaje en el bypass de la vía Daule–Nobol, y avanzó hasta el peaje de Chivería. La jornada inició alrededor de las 08:30 de la mañana y concluyó cerca de las 10:00, con la participación de aproximadamente 150 agricultores.

Los manifestantes reclaman que actualmente las piladoras no están pagando el precio mínimo establecido por el Gobierno.

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, explicó a Diario EXPRESO que semanas atrás el presidente Daniel Noboa visitó el cantón Daule y anunció que se reforzarían los controles para garantizar el cumplimiento del precio mínimo de sustentación. Sin embargo, asegura que hasta ahora el problema persiste.

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El precio del arroz está caído para el productor

Según detalló el dirigente, los productores están recibiendo 25 dólares por saca de arroz de grano largo y cerca de 22 dólares por el grano corto, valores que, según el sector, no respetan lo establecido en la resolución ministerial 02-2025, que fija el precio mínimo para el producto.

“Estamos protestando por la falta de respeto al precio mínimo de sustentación. El agricultor se siente desamparado porque no se está haciendo nada al respecto”, manifestó García.

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Además, los arroceros expresaron preocupación por el proyecto de Ley de Fomento Agropecuario que se analiza en la Asamblea Nacional, ya que temen que se elimine el precio mínimo de sustentación para el arroz. Ante esto, el sector solicita que la propuesta sea archivada.

Durante la jornada también se planteó la necesidad de que el Gobierno construya dos plantas de almacenamiento, una en Daule y otra en Babahoyo, con el objetivo de fortalecer la reserva estratégica de arroz del país. No obstante, según los productores, desde el Ministerio de Agricultura se habría señalado que por ahora se prevé únicamente alquilar silos, en lugar de construir infraestructura propia.

La marcha se desarrolló de manera pacífica, aunque el tránsito se volvió lento en algunos tramos debido a que los agricultores avanzaban ocupando uno de los carriles de la vía, considerada de alto tráfico en la zona.

Los productores advirtieron que la movilización fue una medida para llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, no descartan nuevas protestas en los próximos días si no se atienden sus demandas.

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