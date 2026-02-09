Arroceros alertan quiebra del sector y exigen respeto al precio mínimo

Un grupo de arroceros se reunieron en Santa Lucía y presentaron un manifiesto enviado a las autoridades.

Un grupo de productores de arroz se reunió este lunes 9 de febrero de 2026 en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, para exigir al presidente de la República, Daniel Noboa, al Ministerio de Agricultura y a la Gobernación del Guayas una intervención urgente frente a la profunda crisis que atraviesa el sector arrocero.

Durante una rueda de prensa, los dirigentes aseguraron que 2025 fue el peor año para los arroceros en las últimas tres décadas, debido —según indicaron— al incumplimiento del precio mínimo de sustentación en las piladoras de las provincias del Guayas y Los Ríos. Esta situación, afirmaron, ha dejado a miles de pequeños productores prácticamente en quiebra.

Ante este escenario, los agricultores presentaron un manifiesto con cuatro pedidos concretos al Ejecutivo:

Compra estatal de al menos 69.000 toneladas de arroz paddy para conformar una reserva estratégica nacional.

Archivo del proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, por considerar que elimina los precios mínimos de sustentación.

Eliminación de los kits agrícolas, a los que califican como una política fracasada durante más de 15 años.

Construcción urgente de dos plantas de secado y almacenamiento, de 30.000 toneladas cada una, en Daule y Babahoyo, zonas que concentran cerca del 90 % de la producción nacional de arroz.

Se pone en riesgo 500.000 empleos

Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto (Asopracort), señaló que durante todo 2025 el arroz se vendió por debajo del precio oficial, lo que —advirtió— pone en riesgo más de 500.000 empleos directos vinculados al sector arrocero.

Indicó además que las pérdidas bordean los 100 millones de dólares, afectando principalmente a los pequeños productores, quienes actualmente venden la saca en alrededor de 20 dólares, mientras el consumidor paga hasta 60 dólares por quintal o más de 60 centavos de dólares la libra.

Ubilla cuestionó los procesos de compra estatal realizados el año pasado, asegurando que beneficiaron a las piladoras y no a los agricultores, y reiteró la necesidad de que el Estado compre directamente arroz paddy a los pequeños productores, reduciendo la intermediación y la especulación.

Desde Santa Lucía, los productores hicieron un llamado directo al presidente Daniel Noboa para que se siente a dialogar con el sector productivo y atienda de manera inmediata las cuatro propuestas planteadas. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en los próximos días, intensificarán las medidas de presión, incluyendo movilizaciones, para exigir la dignidad del campo y la defensa de la producción nacional.

No asistieron a la mesa de diálogo en Los Ríos

El ministerio de Agricultura organizó una mesa terrotorial en la provincia de Los Rios, denominada “Manos para el Campo”, a fin de atender los requerimientos que tienen los productores de arroz. Pero quienes hoy se reunieron en el cantón Santa Lucía no asistieron. Según José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor, por la falta de cumplimiento en las otras reuniones que se han realizado. El grupo pide cumpliento de los puntos ya analizados en otras reuniones, ellos aseguran que los acuerdos quedan solo en el papel, porque no se ejecutan.

Sin embargo, según el ministerio de Agricultura en la cita de Los Ríos se concordó gestionar la apertura de bodegas de recepción de arroz paddy, para crear una infraestructura que permita mejorar la capacidad de almacenamiento de los productores, regular la oferta en el mercado local y fortalecer su poder de negociación, contribuyendo a la estabilización de los precios en beneficio del agricultor.

También se acordó una gestión ágil de la entrega de paquetes tecnológicos, además de incrementar la presencia de los servicios del Ministerio de Agricultores en el territorio, para lo cual la Dirección Distrital de Los Ríos fortalecerá su capacidad operativa mediante la programación de visitas técnicas periódicas en los cantones con mayor producción arrocera.

