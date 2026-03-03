La revolución coreana en protección solar llega al Ecuador

La cosmética de Corea del Sur redefine el uso del protector solar con fórmulas ligeras, tecnología avanzada y nuevos formatos

Los nuevos formatos de protección solar reflejan la influencia de la cosmética coreana en las rutinas de cuidado facial.

Los protectores solares desarrollados en Corea del Sur han transformado la manera en que se concibe el cuidado de la piel. Texturas ultraligeras, ingredientes antioxidantes y desarrollo científico se combinan para ofrecer una experiencia distinta, donde la protección solar se integra de forma más cómoda a la rutina diaria. Esta tendencia llega al país con el lanzamiento de un nuevo fotoprotector en barra SPF 50+ PA++++ de la marca Dr.Dry, fabricado en Corea del Sur.

De las cremas densas al skincare inteligente

Durante años, la protección solar estuvo asociada a productos de textura pesada, residuos blancos y sensación grasosa en la piel. La industria cosmética surcoreana replanteó este concepto a partir de la investigación dermatológica, desarrollando filtros solares de nueva generación que ofrecen protección UVA y UVB de amplio espectro con fórmulas más ligeras y agradables al tacto.

Estos productos no solo protegen frente a la radiación solar, sino que incorporan componentes orientados al cuidado de la barrera cutánea y a la defensa frente a factores ambientales como la contaminación y la luz azul.

Sol, piel y prevención: cuidados clave en vacaciones Leer más

Tecnología que se siente en la piel



Una de las principales diferencias de los protectores solares coreanos es su enfoque híbrido entre fotoprotección y skincare. Sus fórmulas incluyen antioxidantes e ingredientes activos que, además de proteger, contribuyen a mejorar la apariencia de la piel.

El nuevo fotoprotector en barra incorpora Carotolino®, un complejo derivado de la semilla de zanahoria asociado a la protección frente a los radicales libres, así como tecnología Prime Effect, que proporciona un acabado mate natural y ayuda al control del brillo, una característica relevante para climas cálidos o húmedos.

Hecho en Corea del Sur y diseñado para Ecuador

Corea del Sur se ha consolidado como un referente global en cosmética avanzada, combinando ciencia, innovación y confort en el uso diario. Bajo esa misma lógica, el formato en barra responde a la necesidad de una reaplicación práctica, sin contacto directo con las manos y sin alterar el maquillaje.

Con SPF 50+ y PA++++, el producto es resistente al agua y al sudor, apto para todo tipo de piel y pensado para rutinas activas, una característica relevante para el contexto climático y urbano de Ecuador.

Una nueva era en protección solar facial

La experiencia coreana ha demostrado que la protección solar puede integrarse de forma natural a los hábitos de cuidado personal, combinando estética y tecnología. Este tipo de desarrollos marca una nueva etapa en la protección solar facial, donde la eficacia se une a formatos funcionales y sensoriales, cada vez más valorados por los consumidores.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!