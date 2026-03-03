Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

John Reimberg, ministro del Interior en Ecuador.
John Reimberg, ministro del Interior en Ecuador.Cortesía

Más de 1 millón de dólares incautados en operativo, confirma John Reimberg

Se brindarán detalles del operativo más adelante, según Reimberg

Alrededor de las 05:00 de este 3 de marzo de 2026, el Ministro de Interior, John Reimberg, confirmó la incautación de más de un millón de dólares en el marco de un importante operativo de seguridad llevado a cabo en varias provincias del país.

RELACIONADAS
Aquiles Alvarez y su esposa Fiorella Ycaza

Esposa de Aquiles Álvarez: "No hay caso; seguiremos exponiendo cada irregularidad"

Leer más

La noticia fue difundida a través de un video publicado en su cuenta oficial de X, donde el funcionario anticipó detalles clave sobre las operaciones en curso.

En su mensaje, Reimberg destacó que el operativo, que involucra a la Fiscalía y a la Policía Nacional, se está llevando a cabo en tres provincias diferentes del país.

¿A quién pertenecía el dinero?

Aunque los detalles específicos sobre la ubicación exacta y el alcance del operativo aún no han sido revelados, el ministro dejó claro que la incautación de fondos está directamente relacionada con un grupo de delincuencia organizada (GDO) que opera en el país.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Más de 1 millón de dólares incautados en operativo, confirma John Reimberg

  2. Las Unidades de Familia de Quito trabajan en estado crítico

  3. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 3 de marzo de 2026

  4. En Guayaquil, pasos a desnivel dañados se convierten en trampas viales

  5. El caso Caja Chica suena a estrategia electoral

LO MÁS VISTO

  1. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

  2. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  3. Caso Goleada: Fiscalía no comparece y Tribunal declara fallida la audiencia

  4. Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

  5. Toque de queda en Ecuador: horarios y cómo se aplicaría

Te recomendamos