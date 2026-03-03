Más de 1 millón de dólares incautados en operativo, confirma John Reimberg

Alrededor de las 05:00 de este 3 de marzo de 2026, el Ministro de Interior, John Reimberg, confirmó la incautación de más de un millón de dólares en el marco de un importante operativo de seguridad llevado a cabo en varias provincias del país.

La noticia fue difundida a través de un video publicado en su cuenta oficial de X, donde el funcionario anticipó detalles clave sobre las operaciones en curso.

En su mensaje, Reimberg destacó que el operativo, que involucra a la Fiscalía y a la Policía Nacional, se está llevando a cabo en tres provincias diferentes del país.

En breve más detalles.

¿A quién pertenecía el dinero?

Aunque los detalles específicos sobre la ubicación exacta y el alcance del operativo aún no han sido revelados, el ministro dejó claro que la incautación de fondos está directamente relacionada con un grupo de delincuencia organizada (GDO) que opera en el país.

