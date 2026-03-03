Hoy termina el plazo de postulaciones a la Fiscalía General: ¿Qué viene después?

CPCCS recibirá las postulaciones hasta las 23:59 en su matriz, en las delegaciones provinciales y en embajadas y consulados

El periodo de un fiscal general del Estado es de seis años.

Este 3 de marzo de 2026 cierra el plazo para que los profesionales del Derecho postulen al concurso de Fiscal General del Estado. Los interesados tienen hasta la medianoche para entregar su documentación en las sedes del CPCCS o sedes diplomáticas, iniciando así un proceso que incluye fases de admisibilidad, méritos e impugnación ciudadana bajo estrictos requisitos de idoneidad.

Concurso para Fiscal General: Últimas horas para postular

Hoy concluye la recepción de carpetas para quienes aspiran a dirigir la Fiscalía General del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) mantendrá habilitada la recepción de documentos hasta las 23:59 en su oficina matriz, delegaciones provinciales y consulados en el exterior. Revise una guía completa de requisitos y pasos para la postulación a fiscal general aquí.

Requisitos y prohibiciones del cargo

Para postular, los aspirantes deben ser ecuatorianos, poseer un título de tercer nivel en Derecho y acreditar al menos diez años de experiencia profesional, en la judicatura o docencia universitaria en materia penal.

El CPCCS recibirá las postulaciones hasta las 23:59 en su matriz, en las delegaciones provinciales y en embajadas y consulados. Matthew Herrera

No obstante, el reglamento establece 21 inhabilidades. Entre las más destacadas figuran:

No poseer fondos en paraísos fiscales.

No tener parentesco familiar con el presidente o vicepresidente de la República.

No haber sido condenado por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Fases del proceso de selección

Tras el cierre de inscripciones, inicia la fase de admisibilidad. La Comisión Ciudadana de Selección verificará en diez días el cumplimiento de requisitos. Posteriormente, se abrirá un periodo de tres días para que los postulantes afectados soliciten una reconsideración de forma física en la matriz del CPCCS.

Una vez aprobado el informe final de admitidos por el Pleno del CPCCS, el concurso avanzará a las siguientes etapas:

Calificación de méritos y recalificación.

Escrutinio público e impugnación ciudadana.

Oposición (examen escrito) y designación final.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!