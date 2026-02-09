China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

China esté ahora a cargo de los proyectos con más reservas de oro y de cobre de Ecuador.

China gana espacio en la industria minera de Ecuador. Entre 2025 y lo que va de 2026 se ha confirmado la venta de tres proyectos, que estaban en manos de firmas canadienses o australianas -conocidas por tener las mejores prácticas mineras a escala mundial-, a empresas asiáticas. Estas operaciones reconfiguran la presencia del gigante asiático en un sector en el que, hace menos de una década, participaba en apenas tres proyectos; dos de ellos, hoy suspendidos.

China pasó de estar a cargo del proyecto Mirador a gran escala (en operación), San Carlos Panantza y Río Blanco, que están paralizados; a tener seis de 10 proyectos, que están -en ciertos casos- a puertas de entrar en la etapa de explotación de minerales en Ecuador (ver gráfico).

La presencia del gigante asiático se fortaleció tras la venta de proyectos de mediana y gran minería Cascabel, El Domo y Cangrejos, que fueron concesionados anteriormente a firmas como Sold Gold, BHP, de Australia; Salazar Resources, Adventus Mining y Lumina Gold Corp., de Canadá.

Estas transacciones representan que China esté ahora a cargo de los proyectos con más reservas de oro y de cobre de Ecuador. “Cascabel es casi tres veces más grande que Mirador y Cangrejos es dos veces mayor que Fruta del Norte. Nuestras arcas fiscales van a depender de China”, advierte Henry Troya, exministro de Minería.

¿Por qué China ganó más espacio en la minería en Ecuador?

Pero, ¿a qué se debe este nuevo escenario? El cambio de operadores en el sector responde, entre otros, a que la venta de proyectos es usual. Inicialmente la exploración la realiza una empresa junior y luego una con mayor capital -casi siempre de la misma nacionalidad- adquiere la concesión para avanzar con la explotación, explica Stevie Gamboa, abogado minero.

La exploración de Cascabel, un proyecto de clase mundial, por ejemplo, estuvo a cargo de Sold Gold, que tenía el respaldo financiero de BHP. Sin embargo, fue adquirido por Jiangxi Copper Company Limited (JCC).

Esta compañía junto Tongling Nonferrous (empresa matriz de Ecuacorriente), CRCC-Tongguan (subsidaria de Ecuacorriente) y CMOC Group Limited (líder en la producción de molibdeno, cobalto y cobre), tienen experiencia en el desarrollo de proyectos extractivos en Perú, Brasil, Afganistán, República Democrática del Congo, Zambia y en la misma China.

Ante la mayor presencia asiática, Nathaly Moya, directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense, coincide en que estas ventas responden a que las empresas salientes eran exploradoras. Y precisa que para la explotación se demanda de inversiones fuertes. En el caso de Cascabel se requieren $4.000 millones. “Es una inversión enorme”, refiere.

¿Ecuador dejó de ser atractivo para Canadá y Australia?

Pero, además, Moya reconoce que las nuevas imposiciones (tasa de fiscalización minera) para esta industria disminuyen el interés en este sector porque las empresas tienen presupuestos establecidos.

El gobierno del presidente Daniel Noboa impuso en mayo de 2025 una tasa de fiscalización minera que aplica en función del área concesionada y la etapa del proyecto. Esta imposición fue cuestionada debido a que afecta sobre todo a las empresas exploradoras, que no perciben ingresos en esta etapa.

Por esta razón, incluso representantes de este sector presentaron acciones en contra de esta figura ante la Corte Constitucional. En ese contexto, el exembajador de Canadá en Ecuador, Stephen Potter, mencionó en julio de 2025 en una entrevista con Diario EXPRESO: “Me gustaría ver qué empresas vendrán, pagando una tasa minera”.

A la tasa se suma, el cierre del Catastro Minero para la minería metálica, pese a que el Ministerio de Ambiente y Energía anunció que este proceso sería progresivo desde julio de 2025. La suspensión de la licencia ambiental de Loma Larga, por cuestionamientos realizados por autoridades de Cuenca y Azuay. Las reformas en el reglamento, realizado en diciembre de 2025, que modifica el ajuste soberano y obliga a contar con generación de energía eléctrica propia.

“Las últimas acciones han hecho que para inversionistas canadienses y australianos ya no sea un negocio seguro firmar contratos con Ecuador” por la falta de seguridad jurídica, refiere Troya, quien recuerda que lo que ocurre ahora es similar a lo que se vivió en 2008, cuando se cerró el Catastro Minero.

La fortaleza de las empresas mineras de China

Pese a la realidad de Ecuador, las empresas chinas -que en su mayoría son públicas- tienen una fortaleza. Cuentan con el músculo financiero para asumir las exigencias planteadas por el gobierno actual. En cambio, Canadá y Australia son privadas, que dependen de los recursos que logran captar en la bolsa para continuar invirtiendo. Así, este capital se prioriza en operaciones que no representen tanto riesgo.

“Para mantener las concesiones en Ecuador, estas empresas deberían pedir grandes cantidades de dinero solo para pagar la tasa y eso es insostenible”, subraya Gamboa.

Por esta razón, en este escenario lo más rentable es vender los proyectos porque en Ecuador el desarrollo de la minería se ha vuelto una actividad de “altísimo” riesgo, refieren los especialistas.

La explotación de minerales tiene, además, un valor estratégico en la geopolítica porque asegura el acceso a insumos clave para sectores sensibles -energía, tecnología y defensa- y reduce la dependencia de proveedores externos. En ese escenario, una mayor disponibilidad de estas materias primas permitiría a China fortalecer el desarrollo de vehículos eléctricos, paneles solares, chips, radares y otros. A esto se suma que, si los precios de estos commodities suben, las empresas podrían recuperar la inversión inicial en el mediano y largo plazo.

Para Magaly Caicedo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, estas nuevas adquisiciones, responden también al crecimiento económico del 5 %, que registró el gigante asiático en 2025. Esta disponibilidad de recursos permite realizar nuevas inversiones en Ecuador, que “es visto con buenos ojos”, por la estrecha relación que mantienen ambas naciones tras la firma en mayo de 2023 del acuerdo comercial.

Así, con estos cambios, China se consolida como el principal inversionista del sector minero en Ecuador y todo apunta a que su presencia seguirá creciendo. De hecho, fuentes consultadas por EXPRESO no descartan que, en el corto plazo, se concrete la venta a una firma china de un nuevo proyecto de oro, cobre y plata, que está próximo a iniciar la fase de explotación.

