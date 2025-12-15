Ecuador: Nuevo pago de tasa minera en enero de 2026 preocupa al sector

Empresas de mediana y gran minería deben asumir el segundo pago de la tasa. Pequeños mineros deberán cancelar un proporcional

La tasa se cancela de forma semestral para la mediana y gran minería. Para la pequeña minería el pago es anual.

El sector minero de Ecuador enfrentará un nuevo pago de la cuestionada tasa de fiscalización minera. Durante enero de 2026 las firmas y personas que se dedican a la pequeña, mediana y minería a gran escala; y quienes cuenten con licencias de comercialización cancelarán esta tarifa, que en su primera recaudación no tuvo la acogida esperada por el Gobierno.

Las empresas de mediana y gran minería, así como las que cuentan con licencias de comercialización, deberán realizar en enero de 2026 el segundo desembolso (completo). Estas firmas, que aportan de forma semestral, ya cancelaron en julio de 2025 la tasa de fiscalización. Y aunque el monto era proporcional no todos cumplieron con esta imposición.

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), refirió que en la primera recaudación de la tasa minera (en julio de 2025) “se conoce que no todas (las firmas) pudieron pagar”.

Y aunque aún no se cuenta con cifras oficiales, en el sector se comenta que la recaudación se ubicó en alrededor de $12 millones, cuando la meta total de recaudación anual asciende a $220 millones. Con estos recursos, el Gobierno Nacional busca fortalecer la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para combatir la minería ilegal.

Diario EXPRESO consultó el 30 de julio, el 6 de septiembre y el 8 de diciembre de 2025 al Ministerio de Ambiente y Energía sobre el monto recaudado en este proceso y hasta el cierre de esta edición no respondió.

La recaudación total de la tasa minera se conocerá en enero de 2026

Javier Subía, viceministro de Minas, informó el 11 de diciembre en el Encuentro Anual de Minería (ENAEP) que las cifras oficiales sobre lo recaudado se conocerán en enero de 2026, cuando se cumpla con los pagos totales planificados para 2025.

Las compañías que no han cumplido con este pago refieren que el monto de la tasa puede supera el presupuesto anual de las empresas, sobre todo de aquellas que están en la etapa de exploración.

Por ejemplo, una firma que realiza gran minería, en la etapa de exploración inicial, y tiene a cargo dos concesiones de 3.500 hectáreas cada una, contaba para 2026 con un presupuesto de $800.000. Sin embargo, para cancelar la tasa requerirán alrededor de $1,5 millones. En julio pasado, el monto proporcional ascendió a alrededor de $200.000.

En función de estas cifras, Henry Troya, exviceministro de Minas, expresó que el pago de esta tarifa representa un “golpe fuerte”. Por esta razón, no todas las empresas cumplen.

Usualmente, las compañías que cancelan son las que requieren tener un área “al día”, para seguir gestionando trámites: licencias ambientales, contratos de operación y otros. “Si no están al día, el informe económico será negativo”, precisó Troya.

El valor a pagar depende del área concesionada. Para este cálculo se considera el número de hectáreas a cargo y en esta industria hay firmas con áreas que abarcan miles de hectáreas. Y tienen 30, 40, 50 concesiones.

El rango de esta tasa va entre el 3 % y el 100 % de una remuneración básica, que para este 2025 es $ 470, por cada hectárea concesionada. Este porcentaje se ajusta de acuerdo con el tipo de minería y la fase del proyecto, señala la resolución Arcom-003/25.

Pequeña minería cancelará en enero de 2026, por primera vez, la tasa minera

En el caso de la pequeña minería, que hará su primer pago proporcional en enero de 2026, se estima que para cancelar sus concesiones (que son hasta 500 hectáreas) se requerirán hasta $200.000, pero no todos estarán en condiciones de de cumplir.

“Los pequeños mineros, que tienen una buena producción podrían asumir el costo, pero esos casos son contados con los dedos de la mano”, dijo Troya.

A esto se suma, que más de 338 concesiones de pequeña minería relacionadas con el caso Cumbaratza (278) y otros casos (60), aún no cuentan con todas las licencias para realizar de manera legal esta actividad, enfatizó Paúl Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, que incluye pequeña minería y artesanal.

En este sentido, Pineda se preguntó: “¿Cómo vamos a pagar la tasa minera, si el mismo Estado ecuatoriano no nos ha garantizado la legalidad que necesitamos para trabajar”.

Pineda precisó que apenas 14 concesiones -que cuentan con todos los permisos- se están preparando para pagar entre $30.000 y $35.000 por la tasa, pese a que es considerada como "un impuesto inconstitucional”.

En Cuenca, Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de este cantón, refirió que de todos sus afiliados (45) de pequeña y mediana minería, la gran mayoría optará por impugnar el pago de esta imposición ante instancias legales porque consideran que su cobro es “injustificado” y no ofrece una contraprestación. “Solo un 5 % está dispuesto a cancelar este valor”.

Otros, incluso analizan devolver las concesiones al Estado, agregó Vargas y recordó que Ecuasolidus (Aurania Resources) salió ya del país por los costos que representaba esta imposición.

El sector se encuentra también a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que recibió cinco demandas de inconstitucionalidad en contra de la nueva tasa minera impuesta por el Gobierno en mayo de 2025.

Para Troya, el efecto directo de la tasa de fiscalización minera “será volver al pequeño minero en ilegal, y ahuyentar al inversionista fuerte”.

Incumplimiento en el pago de tasa minera tiene consecuencias

Las empresas mineras que incumplan esta obligación serán notificadas y se iniciará el cobro por vía coactiva, tal como establece la resolución de la Arcom.

Tras vencer el plazo para el primer pago, el 31 de julio de 2025, el Gobierno realizó el 8 de septiembre de 2025 un llamado a las empresas que se dedican a la actividad minera, y que aún no habían cancelado, a cumplir con esta obligación. Este pedido se sumó a las notificaciones de inicio de coactiva remitidas por la Arcom. Pero, en el sector, se conoce que estas gestiones no han avanzado, por falta de capacidad jurídica de esta entidad.

Además, la CME recordó que en la Ley de Transparencia Social aprobada en agosto de 2025 se estableció, entre otros, que el no pago de tasas es causal para dar por terminada una concesión minera. “Habrá que ver, el siguiente pago se debe realizar en enero”.

Catastro minero: Más de 320 peticiones de pequeña minería no metálica, en evaluación

El Viceministerio de Minas informó que si bien, tras ocho años de estar cerrado, se planificó abrir el catastro minero de manera progresiva en el segundo semestre de 2025 hubo una “enorme cantidad de peticiones” para pequeña minería no metálica, que deben ser analizadas y contrastadas.

Indicó que son más de 320 solicitudes recibidas entre el 10 de julio y el 17 de noviembre de 2025. Sin embargo, alertó que en ciertos casos se solicitaron áreas que son conocidas por tener potencial de minerales metálicos. “Algunos ingresaron disfrazados de no metálicos siendo eminentemente de oro”, expresó el funcionario.

Así, tras concluir con este proceso, el Viceministerio de Minas tiene previsto que a partir del segundo semestre de 2025 se abra el catastro para la mediana y gran minería, que son las que atraen inversiones al país. “El 2026 será el gran año para la mediana y gran minería” metálica en Ecuador, aseguró Subía.

