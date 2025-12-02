Presupuesto 2026: Arcom prevé leve alza en ingresos pese a la nueva tasa minera

La Arcom recibirá en 2026 $160.000 más que en el presupuesto 2025. La meta de recaudación de la tasa minera era $220 millones

El Gobierno preveía destinar los recursos de la tasa minera para fortalecer a la Arcom y combatir la minería ilegal.

La meta de recaudación de la tasa de fiscalización minera -estimada inicialmente por el Gobierno de Ecuador- no se evidencia en los ingresos que prevé recibir la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en 2026. Esta entidad contará con apenas $14,13 millones, cuando tenía como objetivo recaudar anualmente alrededor de $220 millones por la tasa minera.

Mediante esta imposición, el Gobierno preveía fortalecer la Arcom y combatir así la extracción ilegal de minerales en Ecuador. Estos recursos deben ser cancelados por los titulares de 1.536 concesiones, en total, que incluye todos los tipos de minería, excepto la artesanal.

Sin embargo, de acuerdo con la Proforma General del Estado 2026, aprobada el 29 de noviembre de 2025 por la Asamblea Nacional, la Arcom tendrá como ingresos $14,13 millones. Esta cifra representa un aumento de 1,1 %, que equivale a $160.000, en relación al monto establecido en el Presupuesto 2025 ($13,97 millones).

El monto de ingresos estimado para 2026 difiere de la meta de recaudación de la tasa fiscalización minera ($220 millones) aprobada en mayo de 2025 mediante la resolución Arcom-003/25, que es citada en la Proforma 2026.

En este documento técnico se plantea que la tasa minera debe ser pagada por los titulares de derechos mineros de manera semestral para minería mediana y grande; y de manera anual para minería pequeña. Pero no detalla montos.

Esta imposición debe ser cancelada por cada titular, con corte hasta el 30 de junio y recaudada hasta el 31 de julio.

Y con el corte de 31 de diciembre y recaudada hasta el 31 de enero.

“En caso, de existir incumplimiento del pago, el articulo 4 dará paso al inicio de la gestión coactiva de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa aplicable para el efecto”, precisa la Proforma 2026.

Tasa minera: Recaudación de la tasa minera es mínima en Ecuador

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), indicó este 2 de diciembre de 2025 en el seminario Minería para no mineros, realizado en Quito, que en la primera recaudación de la tasa minera (en julio de 2025) “se conoce que no todas (las firmas) pudieron pagar”.

Esto ocurrió pese a que ese monto representaba un proporcional del primer semestre para las empresas que realizan mediana y gran minería.

El valor a pagar depende del área concesionada. Para este cálculo se considera el número de hectáreas a cargo y en esta industria hay firmas con áreas que abarcan miles de hectáreas. Y tienen 30, 40, 50 concesiones.

El rango de esta tasa va entre el 3 % y el 100 % de una remuneración básica, que para este 2025 es $ 470, por cada hectárea concesionada. Este porcentaje se ajusta de acuerdo con el tipo de minería y la fase del proyecto, señala la resolución Arcom-003/25.

Silva recalcó que esta tasa hace en lugar que de aumentar la recaudación ahuyenta la inversión. Por esta razón, incluso señaló que Ecuasolidus (Aurania Resources) salió del país por los costos que representaba esta imposición y otras firmas han optado por devolver sus concesiones.

El Gobierno Nacional realizó el 8 de septiembre de 2025 un llamado a las empresas que se dedican a la actividad minera, y que aún no habían cancelado la tasa de fiscalización, a cumplir con esta obligación. Este pedido se sumó a las notificaciones de inicio de coactiva remitidas por la Arcom, a inicio de septiembre pasado.

Además, la CME recordó que en la Ley de Transparencia Social aprobada en agosto de 2025 se estableció, entre otros, que el no pago de tasas es una causal para dar por terminada una concesión minera. “Habrá que ver, el siguiente pago se debe realizar en enero”, indicó Silva y comentó que la primera recaudación fue paupérrima. Extraoficialmente se conoce que se ubicó en alrededor de $12 millones. El Ministerio de Ambiente y Energía no ha informado cuánto representó el primer pago de la tasa.

Los gastos de la Arcom caerán en 2025

Esta recaudación, en parte, explicaría porque los ingresos de la Arcom en 2026 no evidencian un aumento significativo. Pese a que el propósito del Gobierno era destinar esos recursos para fortalecer la Arcom y comprar drones, camionetas, capacitar al personal y otros.

En los gastos previstos para 2026, la Arcom prevé también destinar con menos (- 0,9 %) recursos frente a lo fijado en el Presupuesto de 2025. Pasará de $5,7 millones a $5,2 millones para el siguiente año, según datos de la Proforma recientemente aprobada.

Para Silva, los ingresos y gastos de la Arcom establecidos en el Proforma 2026 “llaman la atención” porque el propósito de crear la tasa minera era fortalecer a la Arcom.

