Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Alexandra Mina.
Alexandra Mina compartirá con sus familiares y amigos en estas fiestas.Cortesía

Alexandra Mina vuelve al país tras su participación en Miss Cosmo

La ecuatoriana logró ingresar al top 21 en el certamen internacional desarrollado en Vietnam

Alexandra Mina tiene previsto arribar al país en la madrugada del 23 de diciembre, tras su participación en el certamen Miss Cosmo International 2025, desarrollado en Vietnam, donde logró ubicarse en el Top 21. La modelo, nacida en Santo Domingo de los Tsáchilas, espera compartir la Nochebuena junto a su familia.

Su desempeño no pasó desapercibido. También ingresó al Top 5 del desfile de trajes nacionales, con un atuendo diseñado por creativos vietnamitas especialmente para el concurso.

(Te invitamos a leer: Miss Finlandia destituida tras gesto racista que generó escándalo)

Yolina Lindquist, la ganadora 

La ganadora fue la estadounidense Yolina Lindquist, de 22 años, quien se convirtió en la segunda reina en ostentar este título. Recibió la corona de manos de Ketut Permata Juliandris, Miss Cosmo 2024, de origen indonesio.

Es modelo, comunicadora y tiene una sólida formación académica. Se graduó con honores en la Southern Illinois University, donde cursó estudios en alemán, administración, relaciones internacionales y economía.

Cezar Augusto

Sarah Gabriela: "Vi esta oportunidad como una vitrina para mostrar mi talento"

Leer más

Yolina obtiene un premio de 100 mil dólares y la oportunidad de residir en un apartamento de lujo en Vietnam, según informó la organización del certamen.

Nuestra representante

La representante ecuatoriana mide 1,81 metros. Inició su carrera en el modelaje al alcanzar la mayoría de edad y, en enero de 2025, fue elegida Reina de Carnaval de Santo Domingo.

Actualmente estudia Cosmetología y Cosmiatría, se desempeña como entrenadora y en 2026 planea ingresar a la universidad para estudiar Psicología, con especialización en deportes. Aspira convertirse en profesora de modelaje o preparadora de misses.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Millonaria venta de títulos de la deuda colombiana provoca demanda judicial

  2. Bolivia marcha contra el retiro de la subvención a los combustibles

  3. Alexandra Mina vuelve al país tras su participación en Miss Cosmo

  4. Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

  5. Riesgo país de Ecuador alcanza 499 puntos, su cifra más baja desde 2018

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona sacude el camerino: limpieza de huelguistas luego del golpe ante IDV

  2. ¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada?

  3. Blindarse del Fusarium cuesta hasta 0,60 de dólares por caja de banano

  4. Militares son declarados culpables y sentenciados en el Caso Las Malvinas

  5. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

Te recomendamos