Alexandra Mina vuelve al país tras su participación en Miss Cosmo

Alexandra Mina tiene previsto arribar al país en la madrugada del 23 de diciembre, tras su participación en el certamen Miss Cosmo International 2025, desarrollado en Vietnam, donde logró ubicarse en el Top 21. La modelo, nacida en Santo Domingo de los Tsáchilas, espera compartir la Nochebuena junto a su familia.

Su desempeño no pasó desapercibido. También ingresó al Top 5 del desfile de trajes nacionales, con un atuendo diseñado por creativos vietnamitas especialmente para el concurso.

Yolina Lindquist, la ganadora

La ganadora fue la estadounidense Yolina Lindquist, de 22 años, quien se convirtió en la segunda reina en ostentar este título. Recibió la corona de manos de Ketut Permata Juliandris, Miss Cosmo 2024, de origen indonesio.

Es modelo, comunicadora y tiene una sólida formación académica. Se graduó con honores en la Southern Illinois University, donde cursó estudios en alemán, administración, relaciones internacionales y economía.

Yolina obtiene un premio de 100 mil dólares y la oportunidad de residir en un apartamento de lujo en Vietnam, según informó la organización del certamen.

Nuestra representante

La representante ecuatoriana mide 1,81 metros. Inició su carrera en el modelaje al alcanzar la mayoría de edad y, en enero de 2025, fue elegida Reina de Carnaval de Santo Domingo.

Actualmente estudia Cosmetología y Cosmiatría, se desempeña como entrenadora y en 2026 planea ingresar a la universidad para estudiar Psicología, con especialización en deportes. Aspira convertirse en profesora de modelaje o preparadora de misses.

