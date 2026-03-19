Médicos apuestan por innovación para mejorar diagnóstico de diabetes tipo 1

Con un enfoque en mejorar el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado de la diabetes tipo 1, médicos del sector público y privado participaron en un encuentro académico que reunió a especialistas de América Latina, Estados Unidos y Europa el 19 de marzo en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). La jornada, organizada por la Harriet Joyce Foundation, se centró en el intercambio de conocimientos sobre herramientas diagnósticas, comparación de tratamientos y experiencias clínicas adaptadas a realidades con limitaciones de acceso a medicamentos.

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Durante el evento se abordaron aspectos específicos como la correcta identificación de la diabetes tipo 1 —una condición poco visibilizada en la región—, así como estrategias prácticas para su tratamiento, incluyendo el rol de la alimentación y el control de la glucosa. Además, se discutió la necesidad de generar un registro nacional de pacientes, tomando como referencia experiencias como la de México, con el fin de contar con datos que permitan impulsar políticas públicas orientadas al diagnóstico temprano y tratamientos oportunos.

Roberto Barquet Castro, director regional de la Harriet Joyce Foundation, destacó la importancia de fortalecer capacidades médicas. Cortesía

Fundación impulsa alianzas médicas y formación para mejorar atención en salud pública

El director regional de la Harriet Joyce Foundation, Roberto Barquet Castro, explicó que la iniciativa forma parte de un enfoque de fortalecimiento de capacidades en salud pública. “Lo que buscamos es crear puentes entre médicos de Ecuador, sobre todo del sector público, con especialistas de primer nivel en Estados Unidos, España y otras partes del mundo”, señaló.

Barquet detalló que estos espacios permiten a los profesionales comparar métodos de diagnóstico y tratamiento, así como conocer nuevas herramientas clínicas. “La idea es que los doctores puedan aprender, compartir conocimiento y también entablar conversaciones que les permitan adaptar esas experiencias a su realidad”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el intercambio entre especialistas de distintos países responde a contextos similares en la región, como el desabastecimiento de medicamentos. “No hablamos necesariamente de tratamientos alternativos, sino de recomendaciones prácticas y herramientas que permitan a médicos y pacientes manejar la condición con lo que tienen disponible”, indicó, destacando también la importancia de incluir a cuidadores y pacientes en estas jornadas educativas.

Nuevas tecnologías y acceso equitativo marcan retos en diabetes tipo 1

La endocrinóloga Josefa Palacio Riofrío destacó que este tipo de encuentros también nacen de la necesidad de visibilizar la diabetes tipo 1 en Ecuador, donde se estima que existen entre 12.000 y 17.000 personas con esta condición. “El vivir con diabetes tipo 1 es un desafío. Entonces lo que se busca es crear este espacio de educación dirigido a médicos y profesionales de salud, pero también que se beneficien los pacientes y las familias con información científica adaptada”, explicó.

Josefa Palacio Riofrío, endocrinóloga, resaltó el impacto de nuevas tecnologías en la calidad de vida de pacientes. Cortesía

Palacio resaltó que uno de los principales avances discutidos fue el uso de nuevas tecnologías como el monitoreo continuo de glucosa y las bombas de insulina. “El monitoreo continuo es un dispositivo que te dice en tiempo real en cuánto está tu glucosa cada tres minutos. Esto evita que el paciente tenga que pincharse el dedo de cuatro a seis veces al día y reduce episodios de hipoglucemia e hiperglucemia”, detalló, señalando que estos avances mejoran significativamente la calidad de vida.

Asimismo, subrayó que estas innovaciones también tienen impacto en el sistema de salud y en las políticas públicas. “Un paciente mejor controlado no va a ir a emergencias ni se va a hospitalizar por descompensaciones. Esto reduce costos y demuestra que la tecnología beneficia a todo el sistema”, indicó. Además, enfatizó la importancia de garantizar el acceso a tratamientos esenciales: “La insulina es indispensable y nuestro objetivo es que nunca falte”, concluyó.

Acceso a tecnología y políticas públicas, desafíos clave en diabetes tipo 1

El director del Clinical Research Center de la Universidad de Florida, Desmond Schatz, enfatizó que el acceso a tecnologías debe ser una prioridad desde el diagnóstico. “Lo ideal es que todo paciente con diabetes tipo 1 tenga la oportunidad de acceder a un monitor continuo de glucosa desde el momento del diagnóstico. En Estados Unidos, por ejemplo, los seguros médicos cubren este dispositivo en niños”, explicó.

Desmond Schatz, investigador en diabetes, enfatizó el acceso a tecnología como clave en el tratamiento actual. Cortesía

Schatz destacó además que existen sistemas más avanzados que ya son recomendados a nivel internacional. “La Asociación Americana de Diabetes recomienda ofrecer sistemas híbridos de circuito cerrado con bombas de insulina que se ajustan automáticamente según las lecturas del monitor continuo, siempre que el paciente lo desee”, indicó, resaltando el impacto positivo de estas herramientas en el control de la enfermedad.

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Sin embargo, advirtió que el principal reto sigue siendo estructural. “No depende únicamente de una fundación; requiere el compromiso del Ministerio de Salud y de las autoridades sanitarias. Es necesario reconocer que la diabetes es una emergencia de salud pública e invertir. No se puede hacer todo de una sola vez, pero se pueden dar pasos importantes”, afirmó, señalando también las limitaciones actuales en tratamientos disponibles en algunos contextos.

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