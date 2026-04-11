Medicina ilegal en Guayaquil: revelan imágenes de cómo funcionaba la fábrica clandestina

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Imágenes y videos difundidos por el Ministerio de Defensa muestran maquinaria industrial y grandes volúmenes de medicamentos ilegales producidos en Guayaquil.



El operativo dejó varios detenidos y dos menores involucrados en una red que, según indicios, estaría vinculada a economías criminales organizadas.



Autoridades incautaron cápsulas, tabletas, insumos químicos y equipos listos para distribución, evidenciando un grave riesgo para la salud pública.

La problemática de la fabricación ilegal de medicamentos en Guayaquil suma un nuevo capítulo. Tras el operativo que permitió desmantelar un laboratorio clandestino de fármacos, ahora se han difundido imágenes y videos que evidencian la magnitud de la estructura intervenida por las autoridades.

El Ministerio de Defensa reveló imágenes del operativo

El Ministerio de Defensa publicó material audiovisual en su cuenta oficial de X, donde se observa el funcionamiento interno de esta red dedicada a la elaboración, almacenamiento y presunta falsificación de medicamentos, entre ellas paracetamol.

Según la información oficial, la denominada operación “ Clausura Total ” fue ejecutada por las Fuerzas Armadas, en coordinación con organismos de inteligencia, en sectores del noroeste de Guayaquil como Bastión Popular y Mapasingue.

Las imágenes muestran maquinaria industrial de gran escala, utilizada para la producción de tabletas y cápsulas. Entre los equipos encontrados constantes prensadoras, encapsuladoras, mezcladoras y otros dispositivos especializados, lo que evidencia un nivel de operación más cómodo de lo inicialmente previsto.

Además, en los videos difundidos se aprecian grandes cantidades de insumos y productos terminados. Las autoridades reportaron la incautación de cientos de kilos de cápsulas, tabletas y blísteres , así como sacos, tachos y empaques que contendrían medicamentos listos para su distribución en el mercado.

Este material refuerza la hipótesis de que la estructura no solo se dedicaba a la producción, sino también al almacenamiento y posible comercialización de fármacos sin ningún tipo de control sanitario.

Detalles del operativo realizado

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas, mientras que dos menores de edad quedaron bajo procedimientos especiales. En un inicio se había informado sobre dos aprehendidos, sin embargo, con esta actualización se confirma un mayor número de implicados.

De acuerdo con los informes preliminares, esta red tendría vínculos con economías ilegales relacionadas con estructuras delictivas organizadas, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el destino de los recursos generados por esta actividad.

Las autoridades también detectarán dispositivos móviles que podrían proporcionar información clave para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance de la red.

Este caso ha generado preocupación debido al riesgo sanitario que implica la circulación de medicamentos adulterados, los cuales podrían contener componentes inadecuados o dosis incorrectas.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente el funcionamiento de esta red clandestina y establecer responsabilidades dentro de este nuevo caso detectado en Guayaquil.