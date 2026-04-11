Paracetamol ilegal en Guayaquil: desmantelan laboratorio clandestino que fabricaba fármacos

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Semanas atrás se realizó el hallazgo de un laboratorio clandestino, que presuntamente fabricaba, medicamentos, oncológicos sin permisos.



En este reciente operativo, realizado en Mapasingue, se logró la captura de dos personas implicadas, se presume que pertenecerían a bandas criminales.



El operativo realizado en conjunto entre las fuerzas armadas y la policía nacional se realizó este 10 de abril de 2026.

En los últimos meses, Guayaquil ha sido escenario de hallazgos inusuales que han encendido las alertas de las autoridades. Entre ellos, la detección de laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de medicamentos sin control sanitario.

Tal como lo contó EXPRESO en un reportaje anterior, días atrás se identificó un sitio que producía fármacos oncológicos de manera irregular, ahora un nuevo operativo dejó al descubierto una estructura dedicada a la elaboración ilegal de paracetamol.

Detalles del operativo que desmanteló laboratorio ilegal de medicinas

La intervención se realizó la tarde de este viernes 10 de abril en el sector de Mapasingue Oeste, al noroeste de la ciudad. El procedimiento fue ejecutado por unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional, quienes irrumpieron en un inmueble que, desde el exterior, aparentaba ser una bodega.

Durante el operativo, que inició antes de las 16:00, los uniformados ingresaron al predio y encontraron maquinaria, así como grandes cantidades de insumos utilizados para la elaboración de medicamentos.

En el lugar se identificó materia prima destinada a la producción de tabletas de paracetamol de 1.000 miligramos.

Además, se encontraron numerosas cajas con el nombre comercial del producto que presuntamente se fabricaba en ese sitio, muchas de ellas esparcidas en el suelo del galpón, lo que evidenciaría un proceso de producción a gran escala.

Dos personas detenidas para investigaciones

Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Según información preliminar, uno de los aprehendidos tendría presuntos vínculos con estructuras de delincuencia organizada, mientras que el segundo sería un colaborador dentro de la operación.

Las investigaciones también apuntan a que el inmueble intervenido funcionaba únicamente como centro de producción, mientras que en otra ubicación, también en el noroeste de Guayaquil, se realizaban las tareas de empaque y posible distribución de los medicamentos.

Este nuevo caso evidencia el crecimiento de actividades ilegales vinculadas a la fabricación de medicamentos, una problemática que no solo impacta el mercado formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes consumen estos productos sin conocer su origen ni composición.