¿Quién es el concejal sospechoso de liderar una red de venta de medicina ilegal?

El edil de Vinces, Miguel Mosquera, fue capturado junto a su esposa y otros sospechosos. Medicina se vendía en redes sociales

Los detenidos por la Policía Nacional se encuentran siendo investigados.

La reciente desarticulación de una presunta red dedicada a la comercialización irregular de medicamentos oncológicos ha puesto en el centro de la atención a Miguel Mosquera, concejal del cantón Vinces.

El caso, que salió a la luz tras el operativo "Agata" ejecutado en la madrugada del lunes 23 de marzo, involucra al concejal en funciones, señalado por las autoridades como uno de los principales actores dentro de esta estructura investigada por delitos que comprometen la salud pública.

La detención del edil, junto a su esposa y otros allegados, ha generado una reacción contenida en el ámbito local. Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial del Municipio ni del cuerpo edilicio sobre su situación jurídica, mientras el proceso avanza en instancias judiciales.

¿Quién es Miguel Mosquera, el edil señalado por venta de medicina ilegal?

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El concejal Miguel Mosquera ha desarrollado una trayectoria vinculada tanto a la política como a espacios gremiales. Fue elegido inicialmente para el periodo 2019-2023 bajo el movimiento CREO y posteriormente consiguió la reelección con otra organización política.

En el ámbito profesional, cuenta con formación en Comunicación Social y Derecho, además de estudios de posgrado en comunicación política. A lo largo de su carrera también ocupó cargos en organizaciones como la JCI a nivel local y nacional, así como en el Colegio de Periodistas de Los Ríos, donde ejerció funciones directivas.

Durante su gestión como concejal, participó en la elaboración de varias ordenanzas municipales que actualmente se mantienen vigentes, según registros institucionales.

CONCEJAL DE VINCES Y SU CÍRCULO FAMILIAR INVOLUCRADOS EN RED DE CONTRABANDO DE MEDICINAS SIN REGISTRO SANITARIO, CAUSANDO UN PERJUICIO ESTADO DE USD 1 MILLÓN.



OPERACIÓN ÁGATA

LOS RÍOS Y GUAYAS



La Policía Nacional, tras seis meses de investigación, ejecutó la madrugada de este… pic.twitter.com/25WjjLyYT3 — John Reimberg (@JohnReimberg) March 23, 2026

El perjuicio al Estado sería de un millón de dólares

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De acuerdo con las investigaciones, la estructura operaba mediante la importación y comercialización de medicamentos sin los controles sanitarios exigidos en Ecuador. Los productos provenían de distintos países y eran ofrecidos a través de plataformas digitales, lo que facilitaba su distribución sin supervisión.

Las autoridades sostienen que el concejal habría tenido un rol activo en la promoción de estos productos. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que: “Estas medicinas no curan enfermedades catastróficas y, peor aún, se comercializaban a mitad de precio, como lo hacían”.

Según explicó el ministerio del Interior, El esquema investigado no solo representa un riesgo para quienes adquirieron estos fármacos, sino que también habría generado un impacto económico considerable.

Según los primeros reportes, el perjuicio al Estado se acerca al millón de dólares, además de un incremento patrimonial que está bajo análisis por parte de las autoridades.

Este es uno de los medicamentos decomisados en el operativo. CORTESÍA

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