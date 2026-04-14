Caso Gregory Krupa: cronología de su desaparición en Quito

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La desaparición de Gregory Krupa en Quito se ha convertido en un caso que concentra la atención pública por las interrogantes que aún no tienen respuesta. El ciudadano extranjero fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en la capital. A partir de ese momento se activaron protocolos de búsqueda y una investigación por parte de la Fiscalía General.

9 de abril | Visto por última vez en Bellavista

Krupa fue visto en el norte de Quito, donde residía temporalmente, específicamente en Bellavista, el pasado 9 de abril de 2026. Según información preliminar, Gregory Allen Krupa salió de su domicilio solo y se dirigió a trotar en el Parque Metropolitano. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Horas después, su ausencia encendió las alertas entre allegados, quienes denunciaron el hecho ante las autoridades. A partir de ese momento, la Policía Nacional inició operativos de rastreo, revisión de cámaras de seguridad y levantamiento de indicios.

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11 de abril | Fiscalía se pronuncia

Durante el fin de semana se realizaron varias acciones para intentar ubicar a Krupa. La Fiscalía General compartió la fotografía de Krupa y solicitó cualquier información.

“Si tienes información sobre la ubicación de Gregory Allen Krupa, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue visto por última vez el 9 de abril de 2026 en el sector de Bellavista, calle Monitor N34-45 y Quiteño Libre”, señaló la entidad.

12 e abril | Dinased habla sobre el operativo

El operativo de búsqueda estuvo encabezado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased).

El jefe de esa dirección, el mayor Fernando de la Torre, explicó que el análisis de cámaras de seguridad permitió ubicar al ciudadano ingresando al parque, pero no registró su salida. “Se lo ve entrar, pero no salir. A partir de ese punto se ha enfocado la búsqueda en el sector”, señaló la autoridad policial.

Ese día también se desplegaron equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito. Se involucraron efectivos para la búsqueda en montaña y zonas de difícil acceso, además del uso de entre tres y cuatro drones para el rastreo aéreo del parque.

El Cuerpo de Bomberos Quito participó de la búsqueda de Gregory Krupa en el Parque Metropolitano.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

13 de abril | Un hallazgo que generó alertas

Una falsa alarma generó conmoción. Ese día se registró el hallazgo de un cuerpo en el Parque Metropolitano Guangüiltagua, en el marco de la búsqueda de Krupa.

Sin embargo, por el estado del cuerpo, las autoridades aún no habían determinado su identidad. La búsqueda de Krupa continúa en Quito.