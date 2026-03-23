Silencio en el Municipio de Vinces tras la detención del concejal Miguel Mosquera

El Concejo Cantonal de Vinces sesionará este viernes sin que hasta el momento se haya justificado oficialmente la ausencia del concejal Miguel Mosquera, quien fue detenido durante un operativo ejecutado la madrugada del lunes, en ese cantón de la provincia de Los Ríos, procedimiento que posteriormente fue anunciado a nivel nacional por el ministro del Interior.

La aprehensión del edil, junto a su esposa, ex reina del cantón, y otros miembros de su entorno familiar, ha generado preocupación y al mismo tiempo silencio dentro del Municipio de Vinces. Ni el alcalde ni los demás integrantes del cuerpo edilicio han emitido un pronunciamiento oficial o personal respecto a la situación legal de Mosquera. Según información recabada, tampoco se ha presentado algún documento formal en el cabildo que notifique su estado jurídico o que solicite licencia para afrontar el proceso judicial en curso.

La incertidumbre se mantiene de cara a la sesión que se realiza todos los viernes, ya que se desconoce cuál será el justificativo que se presentará por la inasistencia del concejal, quien hasta hace pocos días cumplía con sus funciones dentro del organismo legislativo cantonal.

Trayectoria política y perfil profesional de Miguel Mosquera

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Miguel Mosquera fue electo concejal de Vinces para el periodo 2019-2023 por el movimiento CREO, y posteriormente logró su reelección bajo la bandera de Centro Democrático. En el ámbito institucional y gremial, también se desempeñó como presidente de la JCI Vinces, vicepresidente nacional de esta organización y presidente del Colegio de Periodistas de Los Ríos durante el periodo 2022-2024.

En el plano profesional, Mosquera es licenciado en Comunicación Social, abogado de los tribunales del Ecuador y cuenta con una maestría en Comunicación y Marketing Político, mientras cursaba un doctorado. Desde su rol como concejal, ha sido impulsor y ponente de al menos nueve ordenanzas actualmente vigentes, según consta en el portal oficial del Municipio.

En su historial también figura un episodio de inseguridad ocurrido en mayo de 2022, cuando fue víctima de un secuestro exprés en su propiedad. En aquel hecho, varios sujetos ingresaron a su vivienda, lo mantuvieron retenido por varias horas y se llevaron pertenencias de valor antes de huir. El caso fue denunciado ante la Policía, aunque el concejal evitó profundizar públicamente sobre lo sucedido.

Ahora su nombre vuelve a estar en el centro de la atención pública, pero en un contexto distinto, del que sus allegados esperan pueda resolverse lo antes posible.

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