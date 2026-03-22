Esposa de Aquiles Álvarez denuncia: "No sé por qué están siendo tan crueles con él"

“Estar frente a un juez y mi esposo no lo está teniendo, no sé por qué están siendo tan crueles con él”, declaró Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este 22 de marzo durante una manifestación en Santa Elena. La concentración, convocada con banderas del movimiento RETO, reunió a simpatizantes que coreaban “libertad para Aquiles”, mientras se esperaba la reinstalación de la audiencia del caso Triple A prevista para las 15:00.

Fiorella Ycaza ya se había pronunciado previamente sobre el proceso judicial contra su esposo. El 2 de marzo, a través de un video en su cuenta de Instagram, reaccionó a la suspensión de la audiencia de apelación a la prisión preventiva, cuestionando la inasistencia del fiscal Dennis Villavicencio. “El día ayer salió en varios medios de comunicación un video donde un fiscal decía claramente que no hay caso y da la casualidad que hoy no se presenta un fiscal y suspenden la audiencia de apelación”, afirmó. Además, puso en duda la transparencia del proceso: “¿De qué forma más explícita pueden decir que esto no es deliberado? ¿De qué forma más evidente se demuestra la injerencia y la poca discreción con la que están manejando la justicia?”.

En ese contexto, también enfatizó que para esa fecha se cumplían 21 días desde que Aquiles Álvarez permanecía privado de libertad. “Hoy se cumplen 21 días desde que mi esposo está preso de la manera más injusta”, manifestó, insistiendo en que no existen elementos suficientes para sostener la acusación. Asimismo, cuestionó la justificación legal del diferimiento: “Ahora intentan disfrazar el diferimiento de la audiencia diciendo que no hay fiscal, pero algo que sea legal no significa que sea justo y mucho menos que se haya hecho justicia”.

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Días antes, el 27 de febrero, Ycaza también se dirigió a la ciudadanía con un mensaje de tono personal, en el que habló como madre y expuso el impacto de la situación en su familia. “El día de hoy no les habla la esposa de un alcalde, les habla una madre, una mujer que cree en la justicia de Dios. Mis hijos no entienden por qué su papá no está en casa. No entienden por qué un hombre que salía a trabajar para servir a su ciudad hoy duerme en una celda”, expresó.

Finalmente, recalcó que la defensa no busca privilegios, sino garantías procesales. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia. El día lunes hay una audiencia de apelación. Esto es una prueba para el estado de derecho para saber que sí existe”, afirmó. Su mensaje cerró con un llamado a la fortaleza y la fe: “Yo no odio, yo oro, pero también levanto mi voz y no voy a permitir que nos quiebren, que quiebren a mi familia, que nos quiebren nuestra fe”. Estas declaraciones, difundidas en redes sociales, han generado reacciones divididas y reflejan el clima de polarización que rodea el caso en la ciudad.

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