Esposa de Aquiles Álvarez: "No voy a permitir que quiebren a mi familia"

Fiorella Icaza se pronunció previo a la audiencia de Aquiles Álvarez por el caso Goleada. Esto fue lo que dijo

La incertidumbre política y judicial en Guayaquil suma un nuevo capítulo. A pocos días de que se defina la situación procesal del alcalde Aquiles Álvarez, su esposa, Fiorella Icaza se ha pronunciado en redes sociales.

El próximo 2 de marzo, un tribunal deberá resolver si mantiene la prisión preventiva dictada en su contra dentro del denominado caso Goleada o si le concede la libertad mientras continúa la investigación.

Esposa de Aquiles Álvarez sale al frente a pedir justicia

En medio de este escenario, su esposa, Fiorella Icaza, difundió un mensaje público en el que expone el impacto personal y familiar de la medida cautelar.

“El día de hoy no les habla la esposa de un alcalde, les habla una madre, una mujer que cree en la justicia de Dios. Mis hijos no entienden por qué su papá no está en casa. No entienden por qué un hombre que salía a trabajar para servir a su ciudad hoy duerme en una celda”, expresó.

Icaza insistió en que la defensa no busca beneficios indebidos, sino garantías procesales. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia. El día lunes hay una audiencia de apelación. Esto es una prueba para el estado de derecho para saber que sí existe”, afirmó, en referencia a la diligencia clave que definirá si la prisión preventiva se mantiene o es sustituida por otras medidas.

El mensaje cerró con un tono firme y apelando a la fortaleza familiar: “Yo no odio, yo oro, pero también levanto mi voz y no voy a permitir que nos quiebren, que quiebren a mi familia, que nos quiebren nuestra fe”. Sus palabras se han viralizado en redes sociales y han generado reacciones divididas en una ciudad marcada por la polarización política.

Mensaje de Fiorella Icaza para todo el Ecuador.



¡Libertad para @AquilesAlvarez!

El 2 de marzo se definirá el futuro de Aquiles Álvarez

La audiencia fue convocada por un tribunal de la Sala Especializada de la Unidad Anticorrupción, instancia que deberá valorar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía respecto a la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva.

De prosperar el recurso, Álvarez podría enfrentar en libertad el proceso judicial que tiene previsto iniciar el 7 de marzo dentro del denominado caso Triple A, relacionado con una presunta distribución ilegal de combustibles. Si, por el contrario, la medida se ratifica, el alcalde continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones.

