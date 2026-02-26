"Intentan secuestrar a Guayaquil", denuncia el abogado del Municipio

César Poveda denuncia que tienen secuestrado al alcalde Aquiles Álvarez y que el bloqueo del Sercop afecta a guayaquileños

La confrontación entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional suma un nuevo capítulo, esta vez en el ámbito jurídico y administrativo.

César Poveda, coordinador jurídico municipal, calificó como un “secuestro” las acciones que, según sostiene, estarían afectando la operatividad de la ciudad a través de la suspensión de procesos de contratación pública.

El pronunciamiento se produce luego de que el Cabildo denunciara que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene suspendidos 46 procesos vinculados con la administración guayaquileña.

La medida, de acuerdo con la versión municipal, compromete proyectos estratégicos y servicios esenciales en un contexto político ya tensionado por la situación judicial del alcalde Aquiles Álvarez.

César Poveda: "Tenemos un alcalde secuestrado y se intenta secuestrar también a la ciudad"

En declaraciones públicas, Poveda elevó el tono del debate. “Tenemos un alcalde secuestrado y en este momento se pretende secuestrar a la ciudad. Si tenemos un alcalde privado de su libertad, a la ciudad se pretende quitarle a los servicios que tiene acceso”, dijo enérgico el funcionario, quien además calificó la medida como una "represalia masiva disfrazada de trámite”.

El coordinador jurídico fue más allá al señalar que “Todo el proceso está concentrado en castigar a la ciudad ergo a sus ciudadanos”, y denunció que existiría una intención de gobernar a Guayaquil “desde un escritorio”.

El Municipio denuncia bloqueo por parte del Sercop

Desde el Municipio se detalló que “Este nuevo bloqueo mantiene 33 procesos suspendidos desde el 19 de febrero en el Municipio de Guayaquil y 13 en las empresas públicas”, señaló Poveda. Según la administración local, las paralizaciones afectan tanto a la estructura central como a compañías municipales.

El argumento del organismo nacional, explicó el funcionario, se basa en que el alcalde no contaría con la certificación requerida para ciertos procesos. No obstante, Poveda precisó que Álvarez delegó formalmente la competencia al director de Compras Públicas, quien sí posee la acreditación correspondiente.

Entre los trámites paralizados constan proyectos de urbanismo, repotenciación vial, reconstrucción de mercados, mejoras de infraestructura, mantenimientos de calles y trabajos vinculados al sistema Metrovía, entre otros.

Declaraciones de César Poveda Valdivieso, Coordinador Jurídico del Municipio de Guayaquil.



🚨 "A Guayaquil se le intenta secuestrar a través del bloqueo institucional" 🚨 El mensaje es claro: no se trata de un simple trámite, sino de una represalia masiva que afecta directamente… pic.twitter.com/DQm6S8oeuH — AquiMismo (@AquiMismoGye) February 26, 2026

