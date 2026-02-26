Resident Evil Requiem logra las mejores reseñas desde Resident Evil 4

A horas de su estreno oficial, el nuevo capítulo ya alcanza las puntuaciones más altas para un juego original desde el RE 4

El juego protagonizado por Grace Ashcroft ha sido elogiado por su jugabilidad, ambientación e historia en si misma.

Previo a estreno oficial, Resident Evil Requiem ya consiguió algo que la franquicia no lograba desde hace más de dos décadas: convertirse en el episodio original mejor valorado desde Resident Evil 4. La nueva entrega principal desarrollada por Capcom debuta con un promedio de 89 puntos, respaldada por una recepción crítica ampliamente favorable.

Con una puntuación de 88 en Metacritic y OpenCritic, la nueva entrega de Capcom se instala entre los lanzamientos mejor recibidos del año. Cinco medios le otorgaron la puntuación perfecta, mientras que el grueso de la prensa especializada lo sitúa entre el 9 y el 9.8.

Lo cierto es que, incluso sus valoraciones más prudentes se mantienen en terreno positivo, dando como resultado un estreno que no solo genera expectativa, sino que llega avalado por uno de los consensos críticos más sólidos de la saga en veinte años.

El regreso a Raccoon City

Una de las grandes razones por las que esta entrega ha generado tanto ruido incluso antes de estar disponible al público es que vuelve a llevar la acción (y el terror) a Raccoon City, un lugar emblemático en la historia de la franquicia y centro de varios de sus capítulos más celebrados; específicamente al ser el epicentro del desastre biológico que definió los primeros años de la franquicia.

El nombre perse de Raccoon City implica volver al origen, al hogar de la Corporación Umbrella. Capcom

El juego mezcla dos estilos clásicos de la serie mediante dos protagonistas jugables; por un lado está Grace Ashcroft, agente del FBI e hija de Alyssa Ashcroft (personaje vinculado al universo clásico) cuya narrativa aporta tensión y exploración en primera persona; por otro, el veterano de la saga que muchos jugadores han esperado ver de nuevo en acción: Leon S. Kennedy, ahora con un enfoque más orientado a la acción en tercera persona.

Aunque Capcom ha mantenido ciertos giros bajo llave, avances y reseñas apuntan a que la narrativa juega con la infección, la culpa y los fantasmas del pasado, elementos que conectan directamente con el legado emocional de la saga. Para los fans, no es solo un nuevo capítulo: es una visita a terreno sagrado.

Dónde, cuándo y cómo jugarlo

Resident Evil Requiem se lanzará oficialmente el 27 de febrero de 2026 en múltiples plataformas, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2. La variedad de plataformas ha permitido que las primeras críticas lleguen con datos de rendimiento de cada una, con puntuaciones ligeramente superiores en algunas versiones y más moderadas en otras.

Parte del gameplay que ha alimentado la expectativa de los fanáticos se mostró con anterioridad en ediciones importantes de premios y ferias, siendo la más importante en la última edición de los Game Awards donde se revelaron tanto secuencias de combate como segmentos de horror más clásico, reforzando la idea de que el juego integra elementos emblemáticos de entregas anteriores con nuevas mecánicas y narrativa.

Aunque los pesos finales pueden variar según plataforma y actualizaciones posteriores al lanzamiento, las versiones de PC y consolas de nueva generación prometen experiencias gráficas y de rendimiento optimizadas, con diferencias esperadas en resolución y tasa de fotogramas, siendo los pesos finales los siguientes:

PS5: 72.88 GB

Xbox Series X/S: 68.77 GB

Nintendo Switch 2 : 29.33 GB

PC : 70.12 GB

Un equilibrio entre homenaje y evolución

Las primeras reseñas no solo respaldan las altas calificaciones, sino que coinciden en un diagnóstico común: Resident Evil Requiem logra articular tradición y renovación sin perder identidad; varios críticos destacan el balance entre terror atmosférico y acción más directa, así como la alternancia entre personajes como un recurso que mantiene el ritmo y evita la monotonía a lo largo de la campaña.

Desde la confirmación de su aparición en la saga, la figura icónica del agente Leon Scott Kennedy ha sido parte clave de la estrategia promocional de esta entrega. Capcom

Combina el terror clásico con la intensidad moderna sin perder identidad Game Informer (9,8)

El diseño ambiental y sonoro ha sido otro de los puntos más señalados, con análisis que subrayan su capacidad para recuperar la sensación opresiva de los capítulos clásicos. Si bien algunas reseñas mencionan irregularidades puntuales en la narrativa o en determinados tramos, el consenso general es ampliamente positivo y varios medios ya lo perfilan como un posible contendiente en la conversación anual de la industria.

Con este respaldo previo a su estreno, la nueva producción de Capcom no solo mira al pasado: lo reinterpreta; el regreso a Raccoon City funciona como un homenaje consciente a la historia de la saga, pero también como una declaración de vigencia, con esta primera "probada" la franquicia podría estar ante uno de sus capítulos más sólidos en veinte años.

