Klaus Jungbluth: “La batuta se la entrego a Sarah Escobar”

El esquiador ecuatoriano hace una balance tras el retiro, el eco que causó y las proyección que deja para el país en 2030

Klaus Jungbluth se despidió de los Juegos Olímpicos de Invierno tras culminar en el puesto 111 de la prueba de esquí de fondo 10 km. Hizo tiempo de 31 minutos y 34 segundos.

La página oficial de los Juegos Olímpicos destacó al esquiador ecuatoriano Klaus Jungbluth en un emotivo video. En él hablan sus padres, sus hijas y su esposa teniendo como marco los Juegos Olímpicos de Milan y Cortina 2026, los últimos del guayaquileño que ya marca un antes y un después.

“Los límites se pueden superar con perseverancia; tal vez toma un poco de tiempo, pero al final la recompensa llega”, dijo Klaus en una frase que bien puede sintetizar toda su vida, pues por más de una década sacó adelante una práctica que muchos tildaban de impensable.

En los registros constará que Jungbluth se ubicó en el puesto 112 en PyeongChang 2018, mientras que en Milano Cortina 2026 hizo un tiempo de 31:34 en la prueba de esquí de fondo 10 km, mejorando su posición al puesto 111.

Ya un poco más tranquilo, el tricolor de 46 años, dio una lectura de lo que fue su paso por el deporte y lo que se viene después de él.

Su ´´ultima competencia oficial

“Milan-Cortina fue un momento muy especial, porque era prácticamente mi última carrera oficial. La pista estuvo muy dura, sin duda la más difícil en la que he competido. Cada bajada era un desafío, lograr controlarla sin tener ninguna caída o problemas, muchas subidas... Sin embargo, durante la carrera tuve muchos pensamientos en cómo fue el proceso, todos los sacrificios que hice y que hizo la gente a mi alrededor para que yo pueda llegar hasta ahí”, dijo en entrevista con el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), desde Europa.

Sobre si está consciente de la trascendencia que tuvo su paso por el deporte, Klaus explicó un sinnúmero de emociones. “Definitivamente siento que soy parte de la historia del deporte ecuatoriano, y eso me llena de mucho orgullo y satisfacción. Todo lo que se ha podido lograr. Que Ecuador esté presente no solo en dos ediciones, sino en tres Juegos Olímpicos de Invierno (Sarah Escobar compitió en Beijing 2022 y Klaus estuvo en Pyeongchang 2018) es algo verdaderamente importante”, explicó.

Su vida deportivo tuvo eco internacional

La historia de Jungbluth tuvo eco no solo en Ecuador, sino en países como Alemania y España, donde en su momento hizo también su preparación para cerrar exitosamente este ciclo.

“He recibido cientos de mensajes de apoyo de felicitaciones. Me alegra mucho, me hace sentir muy orgulloso y feliz saber que muchas personas en Ecuador estuvieron al tanto de lo que sucedía. Mi familia estuvo muy contenta, llena de orgullo. Medios internacionales, periodistas de cadenas alemanas y españolas, han querido conocer más sobre mi historia, mi proceso y los logros que se han obtenido, entonces eso me vuelve a llenar de mucho orgullo y satisfacción”, comentó.

Fisioterapeuta de profesión, conocedor de seis idiomas (alemán, inglés, español, italiano, noruego y checo), cinco hijos y dos Juegos Olímpicos de Invierno, Jungbluth ya fue destacado como “pionero” por el portal oficial Olymnpics.com como un ecuatoriano ejemplar. ·

Klaus, su vida después del retiro

Klaus estuvo junto a Sarah Escobar en los Juegos de Beijing 2022. Archivo / Expreso

Tras su última participación, el ecuatoriano apuesta porque la práctica y las representaciones del país en los Juegos Olímpicos de Invierno continúen, de ahí que hizo un llamado a los ecuatorianos. “Que se animen, que si yo lo pude lograrlo, ellos también lo pueden lograr; rompiendo esquemas, sobreponiendo obstáculos, viendo la forma de encontrar soluciones y alternativas de entrenamiento cuando en Ecuador sean escasas. Si existe la voluntad, se encuentra la forma de lograrlo.

Jungbluth no descarta seguir ligado al deporte, pero desde el lado de formador, tras la experiencia vivida. “Cuentan conmigo con mi apoyo para guiarlos en lo que yo pueda sobre mi conocimiento y experiencia en los deportes de invierno, no solo con mis conocimientos en esquí de fondo, sino en lo que ellos se interesen”, acotó.

Finalmente aseguró que para los próximos Juegos de Invierno, que serán en 2030, en los Alpes Franceses, ya tiene el nombre de un representante en lista. “Yo espero y estoy seguro que esta batuta se la entrego a Sarah Escobar, para que ella sea la siguiente embajadora. Sé que van a haber muchas personas interesadas en disciplinas de invierno, entonces nos tienen a nosotros para guiarlos y despejar dudas y aconsejarlos en lo que se pueda”, sentenció.

