Universidad Católica vs Deportivo Cuenca EN VIVO: alineación y dónde ver LigaPro 2026

La Chatoleí busca acercarse a los primeros lugares de la LigaPro cuando enfrente a un Deportivo Cuenca

Universidad Católica busca meterse en la pelea por los primeros puesto en la tabla de LigaPro 2026.

Universidad Católica buscará escalar posiciones en la tabla de la LigaPro 2026 cuando reciba a Deportivo Cuenca en la fecha 5 del campeonato. El encuentro se disputará este martes 17 de marzo de 2026, desde las 16:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Universidad Católica quiere escalar en la tabla de la LigaPro 2026

El conjunto camaratta llega con la necesidad de sumar tres puntos para meterse en la pelea por los primeros lugares.

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El equipo dirigido por el entrenador Diego Martínez ocupa actualmente la séptima posición con cinco puntos, tras disputar tres partidos en el torneo.

Además, tiene pendiente un encuentro suspendido frente a Emelec, lo que podría permitirle mejorar su posición si consigue resultados positivos.

Universidad Católica suma cinco puntos en la LigaPro 2026. ARCHIVO / EXPRESO

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Para este compromiso, Universidad Católica apostará por un once ofensivo en busca de la victoria.

La alineación probable es: Romo; Valencia, Cangá, Chancellor, Anangonó; Mejía, Cacciabue, Díaz; Fajardo, Alonso y Clavijo.

Deportivo Cuenca y su buen inicio en el campeonato ecuatoriano

Enfrente estará un Deportivo Cuenca que atraviesa un buen inicio de temporada en el campeonato ecuatoriano.

El equipo dirigido por el técnico Jorge Célico se ubica en el tercer lugar de la tabla con siete puntos y tiene como objetivo acercarse al líder, Independiente del Valle, que suma 10 unidades en lo más alto de la clasificación.

Deportivo Cuenca suma siete puntos en la LigaPro 2026. API

Sin embargo, el conjunto azuayo tendrá una baja importante para este compromiso. El volante Jéremy Mejía no estará disponible luego de haber sido expulsado en la jornada anterior.

La alineación probable de Deportivo Cuenca: Ferrero; López, Boolsen, Postel, Erique; Vega, García, Mancinelli, Ordóñez, Díaz; Leguizamón,

Estadísticas de Universidad Católica vs Deportivo Cuenca

El choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos llegan con objetivos claros: Universidad Católica busca meterse en la zona alta de la tabla, mientras que Deportivo Cuenca pretende presionar al líder del campeonato.

Dónde ver en vivo el partido de LigaPro 2026

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través de la plataforma y canal de televisión de Zapping Sports.

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