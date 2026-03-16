Leones FC vs Liga de Quito por LigaPro 2026: hora, fecha y dónde ver gratis el juego

El equipo de Tiago Nunes buscará sumar tres puntos clave ante Leones FC para acercarse a los primeros lugares

Liga de Quito enfrentará a Leones FC este martes 17 de marzo de 2026, en un partido clave correspondiente a la quinta fecha de la LigaPro. El conjunto albo buscará una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla y acercarse a los primeros lugares del campeonato.

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El encuentro se disputará desde las 19:00 (hora de Ecuador) en el Estadio Olímpico de Ibarra, escenario donde ambos equipos intentarán sumar.

Liga de Quito busca recuperarse en la tabla

El equipo dirigido por Tiago Nunes llega a este compromiso con la necesidad de mejorar su rendimiento. Tras cuatro jornadas disputadas, los albos apenas han sumado cuatro puntos, lo que los ubica en la novena posición de la clasificación.

Liga de Quito suma 4 puntos en la tabla de la LigaPro 2026. archivo

La diferencia con el líder, Independiente del Valle, es de seis unidades, por lo que una victoria resulta fundamental para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos del torneo ecuatoriano.

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El equipo de Tiago Nunes apuesta por sus figuras

Para este encuentro, el entrenador brasileño contará con varias de sus principales figuras, entre ellas Cristian Tobar, Janner Corozo y Deyverson, quienes serán claves en el esquema ofensivo del conjunto capitalino.

Posible alineación de Liga de Quito: Valle; Quintero, Mina, Adé, Quiñónez; Pretell, Villamil, Tobar, Corozo, Y. Quiñónez; Deyverson.

Leones FC quiere salir del fondo

Por su parte, Leones FC también necesita sumar para mejorar su situación en la tabla. El conjunto dirigido por Édison Méndez ocupa actualmente la casilla 13 con tres puntos.

El equipo contará con futbolistas experimentados como Juan Anangonó, además de Christian Solano y Elian Pepinos, quienes buscarán liderar el ataque para sorprender al conjunto albo.

Leones FC está en la parte baja de la tabla de LigaPro 2026. Archivo

Posible alineación de Leones FC: Angulo; Arroyo, Morán, Monserrat, Kreiman, De La Cruz; Griffa, Coppo, Pepinos, Solano; Anangonó.

Estadísticas previas de Leones FC v Liga de Quito

¿Dónde ver Leones FC vs. Liga de Quito?

En Ecuador, el partido entre Leones FC y Liga de Quito será transmitido EN VIVO por la señal abierta de Teleamazonas y también a través de Zapping Sports, disponible tanto en su plataforma digital como en su canal de televisión pagada.

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