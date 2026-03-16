El día que Miller Bolaños demostró por qué es el 'Killer' de Emelec ante Orense

Con un derechazo letal, el atacante ecuatoriano acabó con la racha negativa del Bombillo en LigaPro

Miller Bolaños marcó el gol de la victoria 2-1 de Emelec ante Orense.

Miller Bolaños fue el responsable de que Emelec revirtiera sus -3 puntos en la tabla y lograra su primera victoria en la LigaPro. Con su gol ante Orense, el Bombillo dejó atrás su negativo registro y se afianza con un punto en su lucha por salir del último puesto.

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El Killer se convirtió en el héroe de una complicada jornada, en la que su equipo no logró reflejar superioridad ante un rival que, desde el minuto 6, se vio condicionado por la expulsión de Ángel Mena.

Cuando el partido parecía encaminado hacia el empate, apareció Bolaños con un derechazo que se colgó en el ángulo. Fue letal, y el Capwell ‘estalló’ de alegría para ovacionar y rendirse ante el jugador.

Miller Bolaños le dio la victoria a Emelec ante Orense SC. API

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¿Cuándo fue la última vez que Miller Bolaños marcó un gol en Emelec?

Su último tanto con Emelec había sido el 16 de septiembre de 2023, en el empate ante El Nacional. Posteriormente, en 2024 y 2025, el futbolista defendió los colores de Guayaquil City. Ahora, en su tercer ciclo con la camiseta azul, solo necesitó tres partidos para reencontrarse con el gol.

Bolaños ya acumula 73 goles en los 129 partidos que ha disputado con Emelec. A sus 35 años, se le ha encomendado la misión de devolverle protagonismo al Bombillo, tanto en la LigaPro como en competiciones internacionales.

Revive el gol de Miller Bolaños ante Orense

¡BOMBAZO! Así fue el golazo de Miller Bolaños para darle la victoria a Emelec en el Capwell, tremendo remate que hizo estallar de alegría a todo el hincha azul.



Una jugada individual que salva un pobre juego eléctrico.



pic.twitter.com/s3itxMrcQR — Andrés Illingworth (@aillingworth96) March 15, 2026

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