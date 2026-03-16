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Jairo Vélez actual jugador de Alianza Lima
Jairo Vélez actual jugador de Alianza LimaCortesía

Jairo Vélez el ecuatoriano ya es parte de la selección peruana, será un armador

El ecuatoriano nacionalizado peruano Jairo Vélez recibió su primera convocatoria con Perú para la fecha FIFA de marzo

El ecuatoriano Jairo Vélez ya aparece en la primera convocatoria de la Selección de fútbol de Perú. El mediocampista, que obtuvo la nacionalidad peruana en 2024, hoy defiende los colores de Alianza Lima y se convirtió en una de las primeras sorpresas del técnico brasileño Mano Menezes para la fecha FIFA de marzo.

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Vélez, quien en Ecuador tuvo pasos por River Ecuador y Universidad Católica de Quito, también sumó experiencia en ligas de Argentina y México, aunque su carrera terminó de consolidarse en el fútbol peruano, donde ya acumula cerca de siete temporadas.

El mediocampista ofensivo fue citado para los amistosos internacionales que disputará Perú ante Selección de fútbol de Senegal y Honduras, encuentros que servirán de preparación para el proceso del nuevo entrenador.

Jairo Vélez y su familia celebrando el titulo con Universitario.
Jairo Vélez y su familia celebrando el titulo con Universitario.Cortesía

¿Quién es Jairo Vélez?

Jairo Vélez tiene 30 años y es conocido con el apodo de “Corviche”. Nació en El Carmen, provincia de Manabí, en Ecuador. Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en River Ecuador, donde jugó en Segunda Categoría y Serie B, además de registrar algunos partidos con Universidad Católica de Quito.

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Sin embargo, su verdadero crecimiento futbolístico llegó en Perú. Su rendimiento destacó especialmente durante su etapa en Universidad César Vallejo, club donde comenzó a llamar la atención por su talento creativo y su capacidad para generar juego ofensivo.

Ese nivel lo llevó en 2025 a fichar por Universitario de Deportes, con el que logró proclamarse campeón. Un año después, para la temporada 2026, dio el salto a Alianza Lima, donde se ha consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes y creativos del plantel.

Jairo Velez Alianza Lima
Jairo Vélez firmó con Alianza Lima luego de su salida de Universitario de Deportes.Cortesía

Ahora, su buen momento lo pone en la órbita internacional con la camiseta de Perú, país que lo adoptó futbolísticamente y donde ha construido la etapa más sólida de su carrera.

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La nómina de Perú

Arqueros: Diego Enríquez, Diego Romero y Pedro Gallese. Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marco López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún.

Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea y Kenji Cabrera.

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