Rafael Correa y Alexis Mera son llamados a declarar por el caso Magnicidio FV

La investigación para identificar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio entró en una nueva fase

La Fiscalía General del Estado cerró el jueves 12 de marzo la etapa de instrucción fiscal del proceso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, aunque antes del cierre dispuso la convocatoria a rendir versión del expresidente Rafael Correa, su exsecretario jurídico Alexis Mera y el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González.

Los tres deberán acudir al Ministerio Público entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo, para declarar en el caso denominado Magnicidio FV.

(Te puede interesar: Fiscalía cita a Juan Andrés González; se habla de supuesto audio caso Villavicencio)

El requerimiento se produjo luego de que investigadores revisaran grabaciones encontradas en el teléfono del exagente policial Rodney Rengel, según Ecuavisa. Él enfrenta un proceso penal junto a la excomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, y a un oficial de rango de coronel por la presunta divulgación de información reservada.

Según Amanda Villavicencio, en uno de esos audios se oiría a personas vinculadas al correísmo discutir la conveniencia de respaldar la versión promovida por el empresario prófugo Xavier Jordán, quien sostiene que el proceso por el magnicidio fue construido por la Fiscalía.

La hija del excandidato asesinado señaló a Ecuavisa que el contenido de esas conversaciones reforzaría la hipótesis de que existió un intento de instalar públicamente esa narrativa.

Agente del FBI y Xavier Jordán no rinden versión sobre el crimen de Villavicencio Leer más

Fiscalía cita a otras dos personas a rendir su versión en el caso Magnicidio FV

Como parte de las diligencias, la Fiscalía también citó a rendir versión a Rengel y a un capitán que colaboró con los investigadores durante varias etapas del caso.

Otra de las grabaciones, según Amanda Villavicencio, contendría un diálogo entre María Paula Christiansen y Jordán. En esa conversación se haría referencia a la supuesta adquisición de testimonios dentro del proceso judicial.

RELACIONADAS Alias Pipo mueve la política en Ecuador tras sus declaraciones en España

Los detalles de las pericias sobre estas grabaciones fueron divulgados por el portal Periodismo de Investigación. Según esa plataforma, el informe técnico de los audios aún está pendiente de ser incorporado formalmente al expediente judicial.

Juan Andrés González, sorprendido por citación de la Fiscalía

El coordinador de la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, calificó como "insólito" el pedido de comparecencia por parte de la Fiscalía. "Ahora pretenden involucrarme por el delito de “asesinato”", expuso en su cuenta de X.

"La Fiscalía me pide que comparezca por algo que no conozco. Ni siquiera intentan disimular la persecución en mi contra. Ecuador debe ser testigo de esta estrategia del gobierno para silenciar las voces incómodas que se atreven a destapar su realidad", señaló el legislador.

(Lee también: Inmunidad a Juan Andrés González: Olsen tomó el lugar del Pleno Legislativo)

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023, mientras salía de un mitin político en Quito, días antes de las elecciones presidenciales.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!