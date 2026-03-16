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JUAN ANDRES GONZALEZ ASAMBLEISTA RC
El asambleísta Juan Andrés González es jefe del bloque correísta en la Asamblea.GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Fiscalía cita a Juan Andrés González; se habla de supuesto audio caso Villavicencio

Abogado de las hijas del excandidato presidencial enfrentó al legislador de la Revolucio´n Ciudadana en redes sociales

  • Mariela Rosero Ch.

El coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, se mostr´´o sorprendido ante lo que, según él, sería un intento de vincularlo con el delito de asesinato. El legislador lamentó que la Fiscalía General del Estado le haya pedido comparecer en una investigación sobre la que —aseguró— no tiene conocimiento. “Ni siquiera intentan disimular la persecución en mi contra”, afirmó.

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El domingo 15 de marzo de 2026 también se pronunció el abogado Patricio Rosero, representante legal de Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio, hijas del exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio. 

En un mensaje en X dirigido a González, el abogado Rosero aseguró que existiría un audio en el que, según dijo, se escucharía al legislador conversando con una persona a la que identificó como “prófugo en Bélgica” (así se suelen referir a Rafael Correa) y coordinando acciones para respaldar “las narrativas de Jordán”.

En esa misma línea, Patricio Rosero citó un fragmento que, según dijo, correspondería a esa grabación: “Claro, Ronny (Aleaga), yo coordino contigo todo; ya nos encargamos de esto con la bancada”. El abogado puntualizó que, aunque Juan Andrés González no está acusado de asesinato, debería explicar lo que conoce sobre ese supuesto intercambio.

Amanda y Tamia Villavicencio

Agente del FBI y Xavier Jordán no rinden versión sobre el crimen de Villavicencio

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¿Qué ha dicho Juan Andrés González?

El asambleísta de la RC, Juan Andrés González, no se ha pronunciado sobre el supuesto audio del que habla la defensa de las hijas de Fernando Villavicencio. Únicamente escribió, también en X, que: "Ecuador debe ser testigo de esta estrategia de Gobierno para silenciar las voces incómodas que se atreven a destapar su realidad".  

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2022, cuando salía de un encuentro con militantes en el norte de Quito. Aún se busca condenar a las cabezas detrás del crimen del exlegislador y excandidato presidencial.

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