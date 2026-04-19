El acecho a los jueces: persecución política y la amenaza a la independencia judicial en Ecuador

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El acecho a los jueces. Ha quedado bastante claro el mensaje: juez que falle en contra de los intereses del poder político es perseguido. No es una afirmación ligera, es una realidad y los ejemplos están ahí: la jueza que falló a favor de la ahora exvicepresidenta de la República en una pelea por hacer respetar las facultades de su cargo es investigada por la Fiscalía; los jueces del caso Goleada, que fallaron a favor del alcalde de Guayaquil y otros investigados para levantar las prisiones preventivas, fueron denunciados por el mismo fiscal general encargado; y los jueces de la Corte Constitucional ahora son objeto de auditorías y también de indagaciones fiscales.

La persecución a jueces: un ataque a la independencia judicial

Hablar de coincidencias es bastante ingenuo. Nadie pone en duda las facultades que tienen los organismos de control, pero afirmar que esto no es un ‘modus operandi’ es también insultar la inteligencia de los ciudadanos.

Enhorabuena existen gremios, organizaciones y sociedad civil que salen en respaldo de los magistrados, que bastante tienen con el peligro de enfrentarse a los grupos de delincuencia organizada. Ahora también tienen que cuidarse de no caer mal al Gobierno Nacional para no dibujar un blanco en sus espaldas. Así, la independencia judicial seguirá siendo un sueño en una democracia debilitada.