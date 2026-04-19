Kilómetros de coraje

El triunfo de la voluntad: Paula Torres y Karla Jaramillo cruzan la meta, transformando años de disciplina silenciosa en un orgullo compartido para todo el país.Inteligencia Artificial

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En medio de noticias que pesan hay historias que no solo se celebran, se sienten. Historias que nos abrazan el alma y nos recuerdan que aún hay razones para creer.

La consagración de Paula Torres como campeona mundial en los 42 kilómetros de marcha es una de esas historias que llegan profundo, no es solo una medalla. Es el reflejo de una vida entera de disciplina, de madrugadas silenciosas, de kilómetros recorridos sin aplausos, de sueños sostenidos incluso cuando parecía más fácil rendirse. Cruzó la meta en tres horas, 24 minutos y 37 segundos. Ese tiempo no mide el esfuerzo real, ni el cansancio, ni las veces que tuvo que volver a empezar, ese tiempo mide su valentía. Y no caminó sola…

Ahí estuvo también Karla Jaramillo, siendo parte de ese logro colectivo que hoy llena de orgullo al Ecuador. Porque hay victorias que no se entienden desde lo individual, sino desde el compromiso compartido, desde el equipo, desde la suma de esfuerzos que muchas veces no se ven, pero que sostienen todo.

Desde Cuenca, sus pasos no solo marcaron una ruta, marcaron un mensaje, uno que nos recuerda que este país está hecho de gente que no se rinde, de mujeres fuertes que avanzan incluso cuando el camino pesa, de corazones que siguen creyendo aun en medio de la dificultad.

En cada kilómetro recorrido, hay algo que nos interpela porque ese esfuerzo silencioso se parece mucho a lo que viven miles de ciudadanos todos los días.

Tal vez por eso duele menos el presente cuando vemos historias así, porque nos devuelven algo que creíamos perdido: la confianza. Confianza en lo que somos, en lo que resistimos y en lo que podemos llegar a ser.

Detrás de este triunfo hay años de preparación en altura, jornadas que superan fácilmente las dos o tres horas diarias de entrenamiento, y una exigencia técnica donde cada paso cuenta para no ser sancionado. No es solo talento: es método, constancia y una disciplina que se construye lejos de los reflectores, con una alta dosis de fe y de valor.

Hoy, ese oro no es solo de Paula y Karla, es de todo un país, que sigue adelante a pesar de las adversidades.