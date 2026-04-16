Guayaquil tendrá cortes de agua este fin de semana: estos son los sectores afectados

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Interagua ejecutará trabajos programados en la red de agua potable de Guayaquil entre el 18 y 19 de abril, lo que generará cortes de servicio en distintos sectores de la ciudad.

La suspensión del servicio se extenderá hasta por 17 horas en algunas zonas, debido a intervenciones como interconexiones y rehabilitación de acueductos.

Entre los sectores afectados se encuentran Mucho Lote, Bastión, zonas de la vía a Daule y la parroquia Febres Cordero.

Un nuevo corte de agua se avecina este fin de semana en Guayaquil, y las quejas ya han empezado a sumarse. Interagua informó que ejecutará trabajos programados en la red de distribución de agua potable entre el 18 y 19 de abril de 2026, lo que implicará interrupciones temporales del servicio en distintos sectores de la ciudad.

Obras programadas en la red

La concesionaria señaló que estas acciones forman parte de un plan estratégico orientado a optimizar el servicio y fortalecer la infraestructura hidráulica, con el objetivo de garantizar un suministro más eficiente. Un argumento que no ha generado del todo confianza entre los usuarios.

"No es la primera vez que tenemos un corte. Con cortes de energía que se están programando, la ola de calor que a todos nos está afectado y de paso ahora estaremos sin agua, no sé cómo vamos a resistir en casa. Es increíble que justamente cuando se están reportando tantos problemas que nos están afectando incluso a la salud, a Interagua se le ocurra realizar trabajos preventivos", señaló Jorge Guzmán, residente de Mucho Lote I, una de las zonas afectadas por la próxima interrupción del servicio.

Corte por hasta 17 horas

Según el comunicado emitido la noche del 15 de abril, las intervenciones incluyen rehabilitación de acueductos, interconexiones, desmontajes y taponamientos en puntos estratégicos del sistema de distribución.

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Una de las principales obras corresponde a la interconexión del anillo hidráulico con acueducto de 630 mm, ubicada en la autopista Terminal Terrestre Pascuales, programada para el domingo 19 de abril.

Esta intervención se ejecutará desde las 03:00 hasta las 15:30 y afectará a sectores como Mucho Lote I y II, Urbanización Horizonte, Dorado, Villa Ensueño y Ciudad del Río II.

También se verán impactados Veranda, La Perla, Arcos del Río, Colinas del Maestro, Romareda, Parque Comercial Nexus, Jardines del Río y Bastión, en sus bloques 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 10C y 10D, además de Villa España en sus etapas Valencia, Madrid y Sevilla.

Trabajos de mantenimiento en la red de distribución de agua potable obligarán a suspender el servicio en varios barrios de Guayaquil.Cortesía

De forma paralela, se realizará el taponamiento de red en la calle 10 de Agosto y avenida 16 SO, desde el sábado 18 de abril a las 22:00 hasta el domingo 19 de abril a las 07:00, lo que afectará a las parroquias Febres Cordero y Urdaneta.

Trabajos en vía a Daule

A estos trabajos se suma la rehabilitación del acueducto de 1.250 mm en el sector Country Club, en el kilómetro 21,5 de la vía a Daule, como parte de las obras de interconexión y reparación del sistema hidráulico.

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Esta intervención se desarrollará desde el sábado a las 22:00 hasta el domingo 19 de abril a las 15:00, e impactará a cooperativas de vivienda, lotizaciones, urbanizaciones privadas e industrias ubicadas entre el kilómetro 14 y el kilómetro 26 de la vía a Daule.