¿Quiénes son los dos funcionarios del Municipio de Guayaquil detenidos este miércoles?

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves del caso Tres hombres fueron detenidos en el Batallón del Suburbio, dos de ellos funcionarios municipales, tras ser sorprendidos en un centro de acopio clandestino con combustible y tapas de alcantarilla.

La investigación detectó desde enero un consumo inusual de combustible en volquetas municipales, lo que permitió rastrear un presunto sistema de desvío mediante GPS.

El Municipio de Guayaquil confirmó el vínculo laboral de dos detenidos y anunció que colaborará con las investigaciones para sancionar a los responsables.

Tres hombres fueron detenidos este miércoles 15 de abril de 2026 en el sector del Batallón del Suburbio, en el suroeste de Guayaquil, en un operativo que destapó una presunta red de desvío de combustible y robo de bienes públicos. Dos de ellos son funcionarios del Municipio de Guayaquil, según confirmó la propia entidad.

La intervención dejó al descubierto un centro de acopio clandestino donde, además de combustible, se encontraron tapas de alcantarilla sustraídas de la vía pública.

Operativo en un taller del Suburbio

Según informó el Municipio, la Policía Nacional, en coordinación con Segura EP, irrumpió en un inmueble que operaba como taller y punto de almacenamiento ilegal.

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En el lugar, los agentes sorprendieron a los implicados mientras extraían combustible desde una volqueta con logotipos municipales. También se decomisaron 46 canecas llenas de combustible y 39 tapas de alcantarilla.

Agentes de la Policía Nacional durante el operativo en el Batallón del Suburbio, donde fueron detenidos tres hombres, entre ellos dos funcionarios municipales de Guayaquil.Cortesía

Cómo operaba el presunto desvío de combustible

La investigación, que se venía desarrollando desde enero, permitió detectar un patrón repetitivo en la operación de la flota municipal.

Según Segura EP, el mecanismo consistía en que los vehículos de la Alcaldía salían a cumplir rutas asignadas, pero luego eran desviados hacia predios privados por pocos minutos, donde se retiraba el combustible.

El monitoreo de cámaras de videovigilancia y el sistema GPS fue clave para identificar los movimientos irregulares.

Hipótesis: venta ilegal y red estructurada

La Policía Nacional sostiene como principal línea investigativa que el combustible sustraído habría sido destinado a la comercialización ilegal.

El hallazgo de las tapas de alcantarilla refuerza la hipótesis de que el sitio funcionaba como un punto de acopio de varios tipos de bienes públicos, no solo combustible.

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A través de un comunicado, el Municipio de Guayaquil confirmó que dos de los detenidos son servidores municipales.

Evidencias encontradas en el inmueble intervenido: canecas con combustible y tapas de alcantarilla sustraídas de la vía pública.Cortesía

Sin embargo, no se ha detallado a qué dependencia pertenecen ni su rol dentro del cabildo. La entidad evitó precisar también la cantidad exacta de combustible sustraído.

Municipio anuncia cooperación total

El Municipio aseguró que colaborará con las investigaciones y que se activarán los procesos internos correspondientes para determinar responsabilidades.

En su pronunciamiento, la Alcaldía recalcó que este tipo de hechos no representan a la institución ni al conjunto de servidores públicos.