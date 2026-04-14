Luis Almeida sobre crisis política en Guayaquil: "Esto no lo ha hecho ninguna dictadura militar"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Luis Almeida analiza su posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, aunque aún no tiene casillero electoral.

El exasambleísta sostiene que la detención del alcalde Aquiles Álvarez es un fuerte golpe político para la ciudad.



Almeida respalda el trabajo periodístico de GRANASA ante nuevo hostigamiento judicial.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida no esconde sus intenciones de postularse a la Alcaldía de Guayaquil. Ante la crítica situación política de la ciudad, sostiene que es momento de que los “verdaderos políticos” tomen el mando. Sin embargo, reconoce que aún no define un casillero electoral. Aspira a que sea el Partido Social Cristiano (PSC), aunque asegura contar con el respaldo de movimientos sociales de la ciudad.

Aquilés Álvarez y el golpe para Guayaquil

- Guayaquil cumplió dos meses con el alcalde Aquiles Álvarez con prisión preventiva. ¿Qué tan crítica es la situación de la ciudad?

Guayaquil no merece este maltrato, esa profanación de la casa consistorial (Palacio Municipal) que no la ha hecho ninguna dictadura militar.

- ¿Cree que existe un vacío de poder en la ciudad?

Nos han quitado un liderazgo en Guayaquil; de todas maneras, (Aquiles Álvarez) es nuestro alcalde, sea de cualquier partido que sea. Deberían de liberarse los jueces para que actúen. No he revisado el proceso, pero Guayaquil no merece un maltrato como tal.

- Con Álvarez preso, identificado como el principal opositor del Gobierno de Daniel Noboa, ¿hay liderazgos que puedan tomar el lugar?

Sí los hay. Lo que pasa es que los directivos de los partidos no le han dado oportunidad a muchos hombres preparados que amamos a Guayaquil. Si los líderes no hacen más líderes, se quedan en el camino. Hay que ir hacia el progreso total de Guayaquil para que sea faro y luz de este Ecuador.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra recluido en Santa Elena.ARCHIVO

Almeida y su posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

- La lista de nombres que suenan para la Alcaldía aumenta con el pasar de los días. ¿Usted está interesado en ser alcalde de Guayaquil?

Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política local; en empresa privada y no empresa privada y, sobre todo, con un amor grandioso hacia los guayaquileños y ecuatorianos.

- ¿De qué depende concretar su intención?

Los líderes tienen que comprender que este es un momento de los verdaderos políticos. Esto es para políticos de verdad que comprendan que hay que sumar y no restar, que comprendan que hay que construir y no destruir, que comprendan que hay que avanzar hacia el progreso. Tenemos problemas como las vacunas y la falta de empleo en la ciudad.

- ¿Partidos políticos ya le han ofrecido el casillero? ¿Puede ser el Partido Social Cristiano (PSC)?

Hay movimientos sociales que están planteando mi candidatura; hay grupos de partidos políticos extraños al PSC o de otras tendencias que me han dicho que yo debería ir. Sin embargo, depende de los líderes de los partidos. El PSC debería de considerarlo.

- ¿Se lo ha planteado al líder del PSC, Jaime Nebot?

Tengo excelente relación con él. Yo creo que habría que volver a la ciudad de Guayaquil, a esos grandes directores que tenía en el último tiempo; ahí funcionaba casi como un reloj suizo.

Seccionales 2026 y el riesgo de perder legitimidad

- ¿Cree que el cambio de fecha de las seccionales cambiará el escenario electoral? ¿Beneficia al oficialismo?

Parece que alguien ha planificado que cree que adelantando puede ganar la elección, como dicen algunos. Siempre hemos tenido lluvias en ese tiempo y nuestros hermanos campesinos y agricultores siempre han salido a votar, así es que no es nada del otro mundo. Y yo creo que el cálculo pudo haber sido por la cuestión económica.

Te puede interesar | TCE ratifica suspensión del movimiento Revolución Ciudadana

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana y el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye quita legitimidad al proceso?

Nuestro pueblo dice que estos elementos que están planteándose son justamente para anular a los otros, anular la oposición; y los partidos únicos en extrema de izquierda y en extrema derecha son malos, basta con ver los ejemplos de Venezuela y Cuba. Todas estas acciones podrían quitarle legitimidad y el pueblo, muy inteligente, que no se deja convencer, que

Conflicto entre Daniel Noboa y Gustavo Petro

- Mientras, Ecuador enfrenta una crítica situación por la guerra arancelaria con Colombia. ¿El conflicto debió escalar tanto?

A Ecuador no le conviene esta pelea, ni a Colombia tampoco, y menos aún a nuestros agricultores. Existe una hermandad entre ambos países. Creo que este conflicto no debió escalar a esos niveles. Si yo hubiera sido jefe de Estado, le habría dicho al presidente Gustavo Petro: “Veámonos en la frontera. Usted controla allá y yo me encargo de acá”.

El presidente Daniel Noboa elevó al 100% la llamada tasa de seguridad para los productos provenientes de Colombia.Cortsía

GRANASA y el riesgo para las libertades en Ecuador

- Fiscalía ha sido notificada para que investigue presuntos delitos de GRANASA, casa editora de EXPRESO y EXTRA. ¿Es un caso más de uso político de la justicia?

Este (GRANASA) es el último hito de de democracia y de medios libres en periódicos que quedan en Ecuador. Es un mal ejemplo que nos están dando, no solamente a los negocios nacionales, sino a los extranjeros. Por eso es que no viene inversión al Ecuador. Querer meter preso al principal dueño y heredero de este periódico sería una de las situaciones más horribles, como sucedió en Venezuela. Hay que evitarlo.

- ¿Cuál es el riesgo?

La libertad de prensa está en totalmente en riesgo porque Diario EXPRESO siempre ha sido un periódico vanguardista. Siempre ha sido crítico, positivo y constructivo.