TCE ratifica suspensión del movimiento Revolución Ciudadana

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso TCE ratificó hoy en Ecuador la suspensión de Revolución Ciudadana por presunto financiamiento irregular.



Correísmo queda sin opción electoral tras fallo del Tribunal Contencioso Electoral este abril.



Investigación por caso Caja Chica motivó suspensión de RC, ligada a campaña presidencial 2023.





El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente de Ecuador Rafael Correa, medida adoptada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con recursos que, aparentemente, provendrían de Venezuela.

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El pasado miércoles 8 de abril, la RC solicitó a un juez electoral que levantara la suspensión, al argumentar que el fiscal general no había presentado el pedido en los términos que inicialmente se indicaron.

“¡Sinvergüenzas! No existe ley para lo que están haciendo; además, atenta contra todo principio democrático y hasta contra el sentido común”, escribió Correa (2007-2017) en un mensaje publicado en X.

La RC solicitó a un juez electoral que levantara la suspensión.Cortesía

¿Qué ocurre con el caso Caja Chica?

El exmandatario reaccionó así a la resolución que señala que, al no haberse modificado las condiciones que motivaron la sanción, “corresponde mantener su vigencia” en los términos establecidos el pasado 6 de marzo.

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Ese día, el juez del TCE Joaquín Viteri admitió a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la suspensión provisional del movimiento, al señalar que se encontraba bajo investigación por el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, dentro del caso conocido como ‘Caja Chica’.

Sin embargo, el abogado de la RC, Gabriel Rivera, aseguró que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un informe que “excluye de cualquier responsabilidad por manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana”. Por ello, solicitaron a Alarcón que deje sin efecto el oficio enviado al TCE en el que se pedía la suspensión.

Suspensión de nueve meses para la RC

La suspensión por nueve meses ya ponía en duda la participación de la RC como movimiento político en los comicios seccionales previstos inicialmente para el 14 de febrero de 2027.

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No obstante, hace dos semanas el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre, con el fin de evitar posibles afectaciones por un eventual Fenómeno de El Niño, lo que dejó sin margen a los correístas para postular candidaturas bajo su organización política.

Ante ese escenario, Correa llamó a sus potenciales candidatos a cargos locales a desafiliarse de la RC para evitar impedimentos en su participación electoral.

Posteriormente, ayer viernes 11 de abril, el movimiento informó que inició un proceso nacional de reestructuración basado en su normativa interna y en el fortalecimiento territorial.

En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Rafael Correa y a otros dirigentes de la RC, bajo la presunción de que “ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, acusación que el correísmo ha calificado como una “persecución”.