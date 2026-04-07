elecciones ecuador 2026
Juez Viteri inadmite impugnación que presentó Rivadeneira en el TCE por cambio de elecciones
El juez del TCE dice que el movimiento correísta no tiene la personería jurídica que se necesita para actuar ante los organismos electorales
Lo que debes saber
- TCE inadmite impugnación de la Revolución Ciudadana contra el cambio de fecha de las elecciones.
- Juez Joaquín Viteri rechaza recurso de Gabriela Rivadeneira por suspensión de la Revolución Ciudadana.
- Cambio de fecha electoral enfrenta recursos en el TCE y demandas en la Corte Constitucional.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, rechazó conocer la impugnación que presentó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC),en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el cambio de la fecha de las elecciones seccionales.
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En el auto de inadmisión, emitido la tarde del 6 de abril de 2026, Viteri señaló que la RC no podía impugnar la decisión del CNE, con la cual el organismo electoral cambió la fecha de las elecciones al 29 de noviembre, cuando estaban previstas para el 14 de febrero de 2027.
¿Por qué el juez rechazó la impugnación?
La razón, según señaló el magistrado electoral, se debe a que el movimiento correísta "carece de personería jurídica necesaria para actuar formalmente ante los organismos electorales" debido a la suspensión de nueve meses que se ordenó en marzo por la investigación que desarrolla la Fiscalía en el caso Caja Chica.
Explicó que el artículo 244 del Código de la Democracia señala que la presentación de los recursos electorales es una "facultad que corresponde exclusivamente a los sujetos políticos debidamente reconocidos (partidos, movimientos y alianzas), así como a los candidatos".
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Juez dispone archivar la causa
Por esos motivos, "al no contar con sus derechos vigentes, la referida organización política carece de la legitimación activa necesaria para proponer el recurso subjetivo contencioso electoral", por lo que dispuso la inadmisión del recurso "por falta de procedibilidad".
Finalmente, Viteri dispuso notificar sobre el auto a Rivadeneira y su patrocinar y ordenó el archivo de la causa.
Procesos conta nueva fecha de elecciones
La resolución del cambio de la fecha de elecciones enfrenta diferentes recursos legales, tras recibir cuestionamientos al modificar el día de las elecciones por supuestos riesgos que acarrearía el fenómeno de El Niño. En el TCE, además de la impugnación de Rivadeneira, el Tribunal recibió la objeción del Partido Social Cristiano (PSC).
A la par, el ciudadano Andrés Albuja y el movimiento Revolución Ciudadana presentaron demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra de la decisión del CNE.
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