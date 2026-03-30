Organizaciones sociales exigen renuncia del CNE y TCE y convocan marchas

La Asamblea de Organizaciones Sindicales, Sociales y Populares formalizó un pedido de salida inmediata para Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los colectivos argumentan que la gestión de ambas autoridades compromete la institucionalidad democrática y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

El pronunciamiento, emitido este 28 de marzo de 2026 en Quito tras un análisis de la coyuntura política nacional, califica el desempeño de los funcionarios como alineado a los intereses del Gobierno central. Según el comunicado, esta postura limita la participación política y debilita la confianza en el sistema electoral.

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Cuestionamientos al calendario y al IESS

En el mismo espacio, los dirigentes gremiales rechazaron el adelanto de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026, tildando la medida de ilegal. A esto se suma la denuncia por la omisión en la convocatoria para designar a los vocales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que, a criterio de las organizaciones, representa una vulneración directa a los preceptos constitucionales.

Bajo la consigna de renovar la titularidad del ente electoral, los colectivos ratificaron su postura de defensa de los derechos ciudadanos y la transparencia institucional, exigiendo correctivos inmediatos en la conducción del organismo.

Calendario de movilizaciones nacionales

Como medida de presión, la Asamblea convocó a una jornada de movilización nacional para el próximo 1 de abril de 2026. El objetivo de la marcha será la defensa del derecho a la participación política y la vigilancia de la democracia frente a las recientes decisiones de las autoridades cuestionadas.

Asimismo, se anunciaron nuevas jornadas de protesta para el 8 de abril y el 1 de mayo, las cuales ampliarán su agenda hacia la defensa de la salud, la vida y la estabilidad laboral. Las organizaciones enfatizaron que la unidad social será el eje central para frenar lo que consideran atropellos a la voluntad popular y recuperar el orden institucional.

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