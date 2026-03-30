Elecciones seccionales 2026: estas son las fechas clave tras el cambio del CNE

El CNE aclara que no se trata de comicios anticipados sino de un ajuste técnico del calendario. Esto debes saber

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que las votaciones de las elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre de 2026, como parte de una actualización técnica del calendario electoral. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, aclaró que este ajuste no implica un adelanto de elecciones, sino un cambio en la fecha en la que los ciudadanos acudirán a las urnas.

No son elecciones anticipadas

El CNE precisó que las elecciones anticipadas solo proceden cuando el mandato de una autoridad se interrumpe antes del tiempo constitucional, lo que no ocurre en este caso. Por ello, el proceso se mantiene dentro de los plazos legales y concluirá en 2027, cuando se proclamen los resultados oficiales y se posesionen las nuevas autoridades.

Fechas clave del calendario electoral

El calendario electoral establece que la inscripción de candidaturas se realizará entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

La selección de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto se efectuará el 2 de septiembre.

La campaña electoral y los debates se desarrollarán del 12 al 26 de noviembre, en los días previos a la jornada de votación.

El proceso contempla también modalidades de sufragio anticipado, como el voto para personas privadas de libertad y el voto en casa, previstos para el 26 y 27 de noviembre. La jornada general se llevará a cabo el 29 de noviembre, día en el que, según el CNE, se iniciará el escrutinio de los votos.

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Escrutinio y resolución de recursos

Posteriormente, se abrirá la etapa de revisión y resolución de recursos administrativos y jurisdiccionales, que podrá extenderse hasta el 13 de febrero de 2027. Solo una vez agotadas estas instancias se procederá a la proclamación de resultados y a la entrega de credenciales a las autoridades electas.

Posesión de autoridades en 2027

El organismo electoral ratificó que la posesión de las nuevas dignidades seccionales se cumplirá el 14 de mayo de 2027, en apego al mandato constitucional. Con ello, aseguró, se garantiza la continuidad institucional y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Lo clave que debes recordar

Se vota el 29 de noviembre de 2026 Los recursos se resolverán hasta febrero de 2027 Las autoridades se posesionan el 14 de mayo de 2027 No son elecciones anticipadas, sino un ajuste del calendario

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