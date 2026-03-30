Fecha de seccionales 2026 escaló a la Corte Constitucional: Llegó primera demanda

Andrés Albuja demandó la inconstitucionalidad de la resolución del CNE. Hay un pedido de medidas cautelares

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las votaciones de las seccionales de 2026 escaló a la Corte Constitucional. Andrés Albuja Batallas presentó una acción pública de inconstitucionalidad.

(NO TE PIERDAS: Adelanto elecciones Ecuador: partidos están descontentos, pero igual acatarán al CNE)

La acción jurisdiccional fue ingresada este 30 de marzo de 2026. En el escrito, Albuja señala: “El Consejo Nacional Electoral, al modificar la fecha de los comicios de forma intempestiva, impide que los sujetos políticos y la ciudadanía adecúen su conducta a reglas claras y preestablecidas. No se puede hablar de seguridad jurídica cuando el árbitro electoral altera el cronograma de la contienda una vez que el proceso ya ha sido convocado y los términos han empezado a correr, creando un escenario de incertidumbre que lesiona el derecho a la participación política efectiva”.

La acción incluye solicitud de medidas cautelares

En su demanda, Albuja adjuntó el pedido de medidas cautelares, tomando en cuenta los efectos de la resolución adoptada por el CNE el viernes pasado, con el voto de cuatro de los cinco consejeros que integran el Pleno del organismo.

Atamaint a Corte Constitucional: función electoral es máxima autoridad en comicios Leer más

“Debido a que el proceso electoral avanza día a día, solicito la suspensión provisional de los efectos de la resolución impugnada para evitar un daño irreversible al sistema democrático y el gasto innecesario de fondos públicos en un calendario viciado”, se lee en la acción.

¿Qué ha dicho Diana Atamaint?

La mañana de este 30 de marzo de 2026, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, concedió una entrevista en Teleamazonas. Allí fue consultada sobre la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Constitucional.

Ella respondió: “Es posible que pongan (una demanda de inconstitucionalidad) pero la Corte Constitucional debe tener presente que ya hay antecedentes de que se han pronunciado sobre que, en periodo electoral, la máxima autoridad es la electoral”, dijo.

Con la decisión del CNE, la fecha de las votaciones para elegir prefectos, viceprefectos, concejales, juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana pasó del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

La medida se sustentó en un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos que advierte sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.