Enrique Pita: si hay afectados por adelanto de votaciones pueden acudir al TCE

El vicepresidente del CNE afirmó que la ley obliga al CNE a tomar todas las precauciones para garantizar la participación

Tras la decisión adoptada por la mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las votaciones de las elecciones seccionales, la presidenta Diana Atamaint y el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, justificaron la medida este 30 de marzo de 2026.

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Ambos acudieron a medios de comunicación para explicar el alcance de la resolución. En distintos espacios, a las dos autoridades se les planteó la misma pregunta: ¿cuál es la base legal para adelantar las votaciones?

La respuesta de Diana Atamaint

La presidenta del CNE fue entrevistada en Teleamazonas. Allí le consultaron cuál era el fundamento legal para modificar la fecha. Ella respondió: “Nosotros hemos declarado el inicio del periodo electoral en el que se pone un calendario con fechas, respetando dentro de los parámetros que da la ley”.

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La autoridad electoral también señaló que la potestad legal y constitucional del CNE para organizar elecciones les permite “dar las mejores condiciones técnicas, seguridad y tranquilidad para que la gente vaya a elegir”.

Además, indicó que, al estar en periodo electoral, están facultados como CNE para tomar este tipo de decisiones. “Es competencia de la función electoral dar las mejores condiciones para defender la democracia”, añadió Atamaint.

Sobre la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad respecto a la decisión del Pleno, Atamaint indicó: “Es posible que pongan (una demanda de inconstitucionalidad) pero la Corte Constitucional debe tener presente que ya hay antecedentes de que se han pronunciado sobre que, en periodo electoral, la máxima autoridad es la electoral”.

Pita planteó que los afectados acudan al TCE

Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, no precisó el artículo que sustenta la posibilidad de adelantar las votaciones una vez aprobado el calendario electoral.

La nueva fecha de las seccionales es el 29 de noviembre de 2026. Cortesía: CNE.

Fue entrevistado en Ecuavisa. Ante la consulta sobre la norma que faculta al CNE a modificar una decisión ya adoptada, respondió: “No tengo el artículo exactamente en este momento. Pero, si alguien se sintiera perjudicado por una decisión siempre podrá asistir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respecto a expresar alguna violación de la norma”.

Pita señaló, al igual que Atamaint, que la ley establece que el CNE debe tomar todas las precauciones pertinentes para garantizar que la ciudadanía pueda acudir a votar. Además, aseguró que la fecha que no se puede modificar es la de la posesión de autoridades.

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