Bolívar Erazo deja el cargo de director ejecutivo del Inamhi

Bolívar Erazo anunció que dejó su cargo este 27 de marzo, mismo día que se anunció cambio de fecha de elecciones

Bolívar Erazo se deespidió de la institución con esta fotografía en su cuenta de X.

Un reciente informe técnico sobre condiciones climáticas futuras ha colocado en el centro del debate al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), luego de que se advirtiera de forma anticipada la posible presencia del fenómeno de El Niño con impacto en 2027. Ahora, se conoce que su director ejecutivo deja la institución.

Bolívar Erazo, director ejecutivo del Inamhi, deja la institución

Bolívar Erazo, anunció su desvinculación del cargo. A través de su cuenta en la red social X, el exfuncionario comunicó su salida destacando su gestión al frente de la entidad.

“Hasta el día de hoy he servido con compromiso y convicción como Director Ejecutivo del Inamhi. Ha sido un enorme honor ejercer el servicio público desde mi formación científica. Dejo una institución fortalecida, con nueva tecnología, con mayor credibilidad y datos abiertos”, expresó en su mensaje.

EXPRESO solicitó mayores detalles de la salida y si se trataría de una desvinculación voluntaria o un despido intempestivo y quién es la persona que queda en dicho cargo, pero hasta el momento no ha existido una respuesta oficial de la institución.

RC motiva desafiliación de sus militantes para participar en las seccionales Leer más

La salida de Erazo se produce en medio de un ambiente de creciente atención sobre los informes técnicos relacionados con el clima y su impacto en decisiones institucionales.

La proyección del fenómeno de El Niño fue uno de los insumos considerados por el Consejo Nacional Electoral para ajustar el cronograma electoral.

El informe de Secretaria de Riesgos que provocó cambio en fecha de elecciones

El documento, sustentado en proyecciones climáticas, señala que el evento podría iniciar en el segundo semestre de 2026, alcanzando su mayor intensidad entre enero y marzo de 2027. Según lo expuesto por la Secretaría Nacional de Riesgos, la coincidencia de este fenómeno con la temporada lluviosa incrementaría la probabilidad de eventos hidrometeorológicos de mayor magnitud.

De acuerdo con lo resuelto por el organismo electoral, la modificación del calendario fue aprobada con el respaldo de cuatro de sus cinco vocales. Durante la sesión, una de las consejeras manifestó su desacuerdo con la medida, al señalar que se estaba tomando como base una proyección a futuro para alterar un proceso ya en marcha. También mencionó que, según los datos presentados, la afectación estimada alcanzaría a una proporción limitada de recintos electorales.

El episodio ha generado un clima de tensión en el país, en torno al uso de proyecciones técnicas para la toma de decisiones de carácter institucional. Mientras tanto, la salida del director del Inamhi ocurre en paralelo a este debate, en un contexto donde las estimaciones climáticas han adquirido un papel relevante en la agenda pública.

Hasta el día de hoy he servido con compromiso y convicción como Director Ejecutivo del @inamhi_ec. Ha sido un enorme honor ejercer el servicio público desde mi formación científica. Dejo una institución fortalecida, con nueva tecnología, con mayor credibilidad y datos abiertos. pic.twitter.com/xu5d8SGPjG — Bolívar Erazo (@Blv_Erazo) March 28, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!