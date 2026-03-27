RC motiva desafiliación de sus militantes para participar en las seccionales

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, califica como dictadura lo realizado por Daniel Noboa

El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la actualización del calendario electoral ha generado reacciones en el ámbito político. El organismo resolvió que las elecciones seccionales se realicen el próximo 29 de noviembre de 2026. Ante esto, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, difundió un mensaje dirigido a la militancia del movimiento, en el que expone la postura de la organización frente al nuevo escenario electoral.

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Por otra parte, el movimiento político Revolución Ciudadana (RC) enfrenta la inhabilitación por nueve meses para inscribir candidaturas y participar orgánicamente en las elecciones seccionales, tras la suspensión provisional dictaminada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el pasado 6 de marzo de 2026.

Revolución Ciudadana hace un llamado a la desafiliación momentánea

“A las y los compañeros que tienen interés en presentarse en las elecciones seccionales, se les solicita de manera inmediata desafiliarse de la RC5. En las próximas semanas daremos nuevas instrucciones”, señaló en su comunicado. Asimismo, agregó: “Vamos a participar en las elecciones de forma orgánica, colectiva y disciplinada”.

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La dirigenta explicó que esta medida responde a la coyuntura actual y que la organización continuará activa en sus procesos internos. “Nos quedamos defendiendo el movimiento, organizándonos y movilizándonos en defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano”, expresó.

Rivadeneira califica el cambio de fecha como "una de las irregularidades más grandes que quedará en la historia "

En un pronunciamiento en video, Rivadeneira amplió su posición sobre la situación política y electoral del país. “Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, el día de hoy se acaba de cometer una de las irregularidades más grandes que quedará en la historia de la patria producto de una dictadura impleementada por el presidente Daniel Noboa”, manifestó al inicio de su intervención.

Durante su mensaje, también afirmó: “Pero a las y los compañeros que tienen aspiraciones de presentarse para juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas, les pedimos de manera inmediata proceder a la desafiliación de la lista 5 Revolución Ciudadana. Esto es temporal, esto solamente es para este proceso electoral”.

En ese mismo contexto, insistió en que la participación política del movimiento se mantendrá. “Nos vamos a presentar de manera colectiva, orgánica y disciplinada en el casillero que va a coger los nombres de nuestras y nuestros datos”, indicó.

Además, la presidenta de la organización adelantó que en los próximos días se definirán nuevas directrices para la militancia y los aspirantes. “En los próximos días vamos a dar nuevas instrucciones”, reiteró, al tiempo que convocó a mantener la organización interna.

Mensaje a la militancia de la RC5:



Nos quedamos defendiendo el movimiento, organizándonos y movilizándonos en defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano.



A las y los compañeros que tienen interés en presentarse en las elecciones seccionales, se les solicita de manera… pic.twitter.com/9qKEhcDxoS — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) March 27, 2026

Lo que establece el Código de la Democracia

La solicitud de desafiliación planteada por la dirigencia de la Revolución Ciudadana se enmarcaría en lo dispuesto por la normativa electoral vigente. De acuerdo con el artículo 336 del Código de la Democracia, los afiliados o adherentes permanentes no pueden postularse como candidatos por otras organizaciones políticas si no han renunciado previamente.

La norma establece que esta renuncia debe realizarse con al menos 90 días de anticipación al cierre del periodo de inscripción de candidaturas, salvo que exista una autorización expresa del movimiento al que pertenecen o una resolución del Tribunal Contencioso Electoral tras los recursos correspondientes.

Además, la legislación prohíbe que una persona participe como candidato en más de una lista dentro de un mismo proceso electoral. Este marco legal cobra relevancia tras la modificación del calendario electoral, ya que ajusta los plazos para cumplir con este requisito.

El movimiento Revolución Ciudadana permanecerá suspendido hasta que se conozca qué sucederá con el caso Caja Chica, sobre presunto lavado de activos. ARCHIVO: REVOLUCION CIUDADANA

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