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El expresidente Rafael Correa reaccionó al adelantamiento de las elecciones.AFP

Correa exige a sus precandidatos abandonar el movimiento por adelanto de votaciones

La Revolución Ciudadana rechazó la alteración del cronograma democrático 

El expresidente Rafael Correa ordenó este 27 de marzo la desafiliación inmediata de los potenciales candidatos de la Revolución Ciudadana (RC5), como respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar los comicios seccionales al 29 de noviembre de 2026.

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Denuncia previa a la resolución

La directriz del exmandatario busca evitar que la militancia quede fuera de la contienda territorial, argumentando que el ajuste del calendario democrático es una maniobra para impedir la participación de sus cuadros. A través de sus canales oficiales, el líder político exhortó al electorado a rechazar en las urnas al oficialismo y a la administración de Daniel Noboa.

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Momentos antes de que el pleno del ente electoral sesionara y oficializara la alteración de los plazos, la bancada correísta ya había emitido un comunicado alertando sobre la inminente aprobación de este nuevo cronograma. La organización advirtió que el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, utilizado para justificar el adelanto por el Fenómeno del Niño, carece de peso técnico y representa una imposición política.

El movimiento comparó el escenario actual con la emergencia sanitaria de 2021, coyuntura en la que no se alteró la fecha del sufragio. La dirigencia señaló que la modificación de las reglas electorales configura una ruptura del orden institucional y una proscripción encubierta contra su agrupación.

En su documento institucional, la Revolución Ciudadana interpeló directamente a los vocales Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera. La agrupación les exigió apegarse al respeto de la voluntad popular frente a la crisis energética y de seguridad, advirtiendo que la historia juzgará la resolución adoptada.

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