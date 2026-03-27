Espiral de violencia de colonos israelíes en Cisjordania en plena guerra en Irán

Al menos 70 atacantes invadieron un pueblo al noreste de Ramalá; residentes denuncian el uso de balas reales contra civiles

Colonos israelíes enfrentan a agricultores palestinos y activistas internacionales en una granja en Cisjordania, el 29 de octubre de 2025.

Cuando colonos israelíes atacaron su aldea en Cisjordania ocupada, Milia Hamayel suplicó a su hijo que no se uniera a los habitantes que intentaban repelerlos. En vano.

Thaer Hamayel es uno de los palestinos muertos desde principios de marzo de 2026, en esta ola de violencia.

Ahora que el mundo está pendiente de la guerra en Oriente Medio, han aumentado los ataques mortales llevados a cabo por colonos israelíes en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Durante la noche del 7 al 8 de marzo, al menos 70 colonos, según las autoridades locales, provenientes de los alrededores, invadieron el pueblo de Abu Falah, al noreste de Ramalá, y saquearon granjas.

Milia Hamayel llamó por teléfono a su hijo. "Por favor, no te vayas, no te vayas", le rogó.

"Lo llamé dos o tres veces más, pero no contestó", cuenta a AFP, con los labios temblorosos mientras mira una foto enmarcada del joven.

Thaer, de 30 años, y un pariente suyo, Farea Hamayel, de 57 años, murieron al ser alcanzados por disparos de colonos mientras intentaban defender el pueblo.

Otro lugareño falleció tras haber inhalado gas lacrimógeno disparado por el ejército israelí, según fuentes palestinas y la ONU.

El ejército declaró a AFP que envió militares a Abu Falah para dispersar a la multitud. Condenó la violencia de los colonos y confirmó la muerte de tres palestinos, uno de ellos por asfixia, sin precisar si hay soldados implicados en su muerte.

"Oportunidad de oro"

Según las autoridades palestinas, seis palestinos han muerto desde el 2 de marzo por disparos de colonos en Cisjordania, además del lugareño fallecido por asfixia. El último en la lista perdió la vida el sábado en el norte del territorio.

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En comparación, hasta principios de marzo, 24 palestinos murieron por colonos, según la ONU, desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, que ya había disparado la violencia en Cisjordania.

"Cuando comenzó la guerra con Irán, los colonos vieron una oportunidad de oro", estima Ibrahim Hamayel, otro habitante de Abu Falah.

"La combinación del uso creciente y mortal de balas reales por las milicias israelíes y la extensión de los ataques contra vastas comunidades palestinas ya establecidas indica una intensificación de los esfuerzos de limpieza étnica llevados a cabo por Israel, bajo el pretexto de la guerra con Irán", estima la oenegé israelí B'Tselem, que sigue la situación en los territorios ocupados.

Esta espiral de violencia coincide con un aumento del control israelí sobre Cisjordania en los últimos meses, que la ONU tilda de "anexión encubierta" del territorio.

Más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania fuera de Jerusalén Este, entre aproximadamente tres millones de palestinos en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional.

"Enmascarados" y armados

Cinco días después del ataque en Abu Falah aún se veían manchas de sangre en la roca blanca, mezcladas con la tierra rojiza característica de Cisjordania.

"Estaban todos enmascarados. Algunos de ellos llevaban armas de fuego", cuenta Ibrahim Hamayel, señalando el lugar donde Farea Hamayel murió, en un olivar.

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Círculos de piedras marcan las dos tumbas. Una pequeña bandera palestina ondea sobre una de ellas.

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Los palestinos y los defensores israelíes de los derechos humanos afirman que estos ataques tienen como objetivo expulsar a los palestinos de sus tierras y es poco frecuente que sus autores sean juzgados.

Según la ONU, 180 palestinos han sido desplazados por esta ola de violencia desde el estallido de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero y 1.500 en lo que va de año, es decir, el 90% del total alcanzado en 2025.

Muath Qasam, otro habitante de 32 años, también intentó repeler a los atacantes en Abu Falah.

"Me golpearon en la cabeza con una porra. Perdí el conocimiento y me desperté en el hospital", contó a AFP en su casa, con un gran vendaje en la frente y moretones amarillentos en los ojos.

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