El Kremlin admite ofrecimiento de oligarcas rusos para financiar la guerra

En un encuentro sin preguntas, Rusia celebra la iniciativa de oligarcas para inyectar fondos ante la caída del 2,1% del PIB

El presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin de Moscú, Rusia, el 27 de marzo de 2026.

El Kremlin admitió este viernes 27 de marzo de 2026, que, al menos, un oligarca se ofreció a financiar la guerra en Ucrania en una reunión a puerta cerrada con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien, según medios independientes, pidió donaciones para poder continuar la campaña militar ante el creciente déficit del presupuesto público.

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"Uno de los participantes en la reunión sí expresó que consideraba necesario destinar una considerable suma de dinero al Estado y que se trataba de una decisión de su familia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, aunque se negó a revelar el nombre de la persona.

Añadió que "no fue iniciativa del presidente Putin. Aunque, por supuesto, el jefe de Estado celebró tal iniciativa".

Peskov argumentó que la decisión fue tomada debido a que "la gran mayoría de los asistentes a la reunión comenzaron sus negocios en la década de 1990 y que estos, en su mayoría, estuvieron de alguna manera vinculados con el Estado".

Por ello, "muchos ahora consideran que es su deber realizar dichas contribuciones", aclaró.

VIDEO | Ucrania prepara nuevos incentivos para reducir la escasez de soldados en un contexto marcado por la guerra contra Rusia, ofreciendo mayor previsibilidad y motivación a los posibles reclutas. Además, también afronta un problema por el creciente número de deserciones. pic.twitter.com/LdrW0IZjyG — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 7, 2026

Kremlin niega pedido millonario

Según una publicación del portal The Bell, Putin pidió en esa reunión a los empresarios contribuir al presupuesto de guerra con los beneficios generados por el cierre del estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Irán.

Sin embargo, el Kremlin desmintió tanto que se mencionaran contribuciones para la guerra de Ucrania como que Putin hiciera personalmente tal petición.

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Paralelamente, The Bell citó a fuentes presentes en la reunión, quienes sostienen que en el encuentro se dijo que "lucharemos" y "llegaremos hasta las frontera del Donbás".

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El medio añade que algunos de los presentes respondieron de inmediato a la solicitud, como el oligarca daguestaní Suleimán Kerímov, quien prometió aportar 100.000 millones de rublos (unos 1.232 millones de dólares) y, al menos, otro empresario apoyó la idea, aunque no reveló su contribución.

Los reunidos admitieron el difícil momento económico en el que se encontraba el país y, según el medio independiente, la idea inicial de recaudar los fondos de los oligarcas rusos surgió del director de la petrolera Rosneft, Ígor Sechin, muy próximo a Putin desde sus tiempos en el KGB soviético.

Por otro lado, Peskov también negó que tal iniciativa surgiera de Sechin.

El jueves, nada más terminar el encuentro, el presidente de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, Alexandr Shojin, comunicó que el presidente advirtió a los empresarios rusos que el aumento de los beneficios generados por la subida de precio de los productos exportados a causa del cierre del estrecho de Ormuz es temporal.

"El presidente dice que espera que posiblemente la crisis se resuelva en las próximas tres o cuatro semanas ", declaró a los medios locales.

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Según la prensa rusa, en la reunión participaron empresarios como Vladimir Potanin (presidente de Norilsk Nickel), Vladimir Yevtushenkov (AFK System), Andréi Kostin (VTB Bank) y Alexander Diukov (Gazprom Neft).

También se reunieron el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov; el ministro de Industria y Comercio, Antón Alijánov; y el subjefe del Gabinete Presidencial, Maxim Oreshkin.

En medio de un empeoramiento de las condiciones económicas del país, cuyo PIB interanual en enero cayó un 2,1 %, por primera vez en este tipo de eventos Putin no admitió preguntas.

Rusia se está beneficiando en gran medida de las subidas de precios del barril de petróleo a causa del cierre del estrecho de Ormuz, aunque los expertos consideran que esas ganancias no servirán en ningún caso para cubrir el déficit del presupuesto.

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