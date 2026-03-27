Kast defiende alza histórica de combustibles en Chile pese a ola de protestas

El mandatario rechaza endeudar al país y lanza medidas paliativas criticadas por "insuficientes" ante la falta de trenes

Manifestantes e integrantes de la Policía de antidisturbios de Carabineros de Chile se enfrentan durante una manifestación el 26 de marzo de 2026, en Santiago (Chile).

El presidente de Chile, José Antonio Kast, defendió este jueves 26 de marzo de 2026, su decisión de trasladar a la población el impacto económico de la guerra en Irán mediante un alza histórica de los combustibles, de más del 40 % en la gasolina y superior al 60 % en el diésel, en medio de las primeras protestas y advertencias de movilizaciones a nivel nacional.

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"Hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro", argumentó Kast en una ceremonia en la que presentó el primer paquete de medidas paliativas aprobado por el congreso.

Al estilo de la Administración de Donald Trump, al que dice admirar, Kast se presentó en una sala del palacio de La Moneda con los ministros del ramo económico y junto a ellos mostró a la prensa la carpeta con el decreto firmado.

Las medidas incluyen una congelación de las tarifas del transporte público y escolar en Santiago, que ya se habían elevado hace un mes, ayudas para taxistas y algunos transportistas y bajada del precio de la parafina de cara al invierno.

Medidas que ya han criticado "por insuficientes" tanto la oposición como algunos de los partidos de la derecha, ya que dejan de lado el gas, que es la energía que más utilizan los chilenos de toda clase social, y no sirven para atajar el aumento de precios que ya se ha comenzado a experimentar en toda la cadena logística en un país sin trenes y apenas electrificado.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, defiende su decisión de trasladar a la población el impacto de la guerra en Irán con un alza histórica de los combustibles, más del 40 % en la gasolina y 60 % en el diésel.https://t.co/Dkm6EpO94T — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 26, 2026

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Al grito de no más mentiras, cientos de estudiantes se concentraron en el exterior de la antigua sede del Congreso, en el centro de la capital, para protestar contra una decisión que este jueves hizo que el precio de la gasolina aumentara más de un 40%y el del diésel por encima del 60% en un país que depende del transporte por camiones.

En este contexto, distintos gremios de Transportistas ya han alertado que los precios "sin duda se encarecerán" y han anunciado movilizaciones y cortes de tránsito a partir de este viernes en todo el país.

"No afectemos más a la patria de los que ya está afectada", dijo este jueves Kast respecto a las protestas esperadas.

"Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren ese transporte", agregó en recuerdo a lo ocurrido en 2019, cuando el alza del coste del metro desató la mayor oleada de protesta de Chile desde el fin de la dictadura.

En ese contexto, aseguró que el Estado responderá "con toda la fuerza de la ley" contra quienes generen violencia.

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