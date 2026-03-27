Gustavo Petro discute con el streamer Westcol sobre legítima defensa y seguridad

El presidente Gustavo Petro conversa con el streamer Westcol en un encuentro sobre legítima defensa y seguridad ciudadana.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una conversación pública con el creador de contenido y streamer Westcol, en la que abordaron temas como la legítima defensa, el uso de armas y la respuesta del Estado frente a la delincuencia.

La transmisión, realizada el 26 de marzo de 2026 desde la Casa de Nariño, llegó a congregar a cerca de 700.000 espectadores en directo. La entrevista forma parte de una estrategia comunicacional del mandatario en la etapa final de su mandato, orientada a ampliar su alcance hacia audiencias jóvenes en plataformas digitales.

Westcol, cuyo nombre es Luis Fernando Villa Álvarez, es uno de los streamers con mayor número de seguidores en Colombia y en la región. Su participación en este tipo de espacios refleja una tendencia creciente en la que figuras políticas recurren a creadores de contenido para conectar con nuevos públicos, una práctica que también ha sido utilizada por otros líderes internacionales en campañas recientes.

Bomba sin explotar: Ecuador y Colombia coinciden en cerrar incidente sin tensión Leer más

Debate sobre legítima defensa y uso de armas

Durante la conversación, Westcol planteó al mandatario un escenario hipotético: qué ocurriría si un ciudadano mata a un ladrón dentro de su vivienda utilizando un arma ilegal. Ante esa situación, Petro respondió que priorizaría la vida por encima de los bienes materiales.

“Esa es una pregunta difícil, pero yo pondría la vida primero”, señaló el presidente, quien agregó que, incluso en un contexto de riesgo, lo ideal sería evitar que una confrontación termine en una muerte y recurrir a las autoridades.

El creador de contenido insistió en que, en un caso así, el ciudadano no puede conocer las intenciones del intruso, y defendió la idea de que las personas deberían tener derecho a defenderse de forma inmediata dentro de su hogar.

🔴 Estoy en vivo en entrevista con @WestCOL. Conéctate y comparte este stream. https://t.co/AxbEdXjskf — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 27, 2026

Cruce de posturas sobre la respuesta frente al delito

A lo largo del diálogo, Westcol reiteró su postura de que un ciudadano debería poder reaccionar con mayor contundencia ante un ingreso violento a su vivienda. Petro, por su parte, sostuvo que la reacción letal podría desencadenar ciclos de violencia y represalias.

El mandatario argumentó que, en ese tipo de situaciones, lo deseable sería contar con mecanismos rápidos de contacto con la Policía, aunque reconoció que en algunos casos la respuesta estatal puede ser insuficiente o tardía.

La conversación subió de tono cuando Westcol cuestionó que un discurso enfocado en evitar el uso de la fuerza podría ser interpretado como una señal de debilidad frente a la delincuencia. Petro respondió que promover la eliminación de los delincuentes podría generar escenarios de venganza y mayor violencia social.

Mano dura o prevención: un desacuerdo sin consenso

En la parte final de la entrevista, el creador de contenido defendió la necesidad de aplicar “mano dura” contra el crimen, mientras que el jefe de Estado expresó su desacuerdo y advirtió sobre los riesgos de normalizar respuestas violentas fuera del marco legal.

El intercambio dejó en evidencia dos visiones opuestas sobre la seguridad ciudadana: una centrada en la autodefensa y el castigo inmediato al delincuente, y otra que prioriza la intervención del Estado y la preservación de la vida, incluso en contextos de delito flagrante.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!