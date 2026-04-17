Ecuador Sub-17 pierde 3-1 con Argentina y queda fuera de la final del Sudamericano sub-17

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

La selección de Ecuador Sub-17 quedó fuera de la final del Campeonato Sudamericano Sub-17 luego de perder 3-1 ante el combinado de Argentina Sub-17 en un partido intenso disputado en la fase semifinal.

Un gol tempranero condicionó a la Mini-Tri

El compromiso arrancó cuesta arriba para la Mini-Tri. Apenas al minuto 9, el delantero Facundo Salinas abrió el marcador con un certero cabezazo, poniendo en ventaja en el marcador a la Albiceleste.

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Tras el gol, Ecuador intentó reaccionar adelantando sus líneas en busca del empate.

Sin embargo, Argentina mostró solidez en el manejo del balón, imponiendo un juego basado en la posesión y pases constantes que complicaron las aspiraciones del combinado ecuatoriano.

Ecuador jugará por el tercer puesto del Sudamericano sub-17.CORTESIA

Holger Quintero empató desde el punto penal

La insistencia de la selección de Ecuador tuvo recompensa recién en el segundo tiempo del partido.

Al minuto 63, con un remate colocado, el atacante Holger Quintero convirtió un penal que devolvió la esperanza al equipo tricolor, igualando el marcador 1-1 y reavivando el partido.

No obstante, cuando parecía que la Mini-Tri podía dar la sorpresa, Argentina volvió a golpear con contundencia en el partido.

Policella y Barrionuevo sentenciaron el partido

El atacante Juan Cruz Policella anotó al minuto 79 para el 2-1, y posteriormente el defensor Emiliano Barrionuevo sentenció el duelo al minuto 87, asegurando el pase de su selección a la gran final de la competencia.

Con este resultado, la selección de Argentina disputará el título del Campeonato Sudamericano Sub-17 ante el combinado de Colombia, mientras que Ecuador deberá enfocarse en el partido por el tercer lugar.

Ecuador jugará contra Brasil por el tercer lugar

La Mini-Tri, que es dirigida por el director técnico Diego Placente, se medirá ante Brasil el domingo 19 de abril de 2026, en busca de cerrar su participación en el torneo con un lugar en el podio.

A pesar de que la selección de Ecuador no podrá disputar la final de la competencia, ya había asegurado la clasificación para el Mundial sub—17 de Catar 2026.