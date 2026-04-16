Emelec vs Guayaquil City EN VIVO: hora y canal para ver el regreso del Kitu Díaz al Capwell

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que tienes que saber Emelec necesita un triunfo urgente para frenar su mala racha en la LigaPro.





El Capwell será escenario de un duelo clave para las aspiraciones eléctricas.





Damián Díaz con Guayaquil City llega con la misión de sorprender y sumar puntos valiosos.





Emelec atraviesa una racha negativa que lo tiene contra las cuerdas en la LigaPro 2026. De los últimos 12 puntos en disputa, apenas ha sumado uno, y el viernes 17 de abril desde las 19:30 recibe al Guayaquil City en el regreso de Damián Díaz al Capwell y se podrá ver por la señal de Zapping Sport,

En un duelo marcado por la urgencia de sumar puntos. Ambos equipos buscan escapar de la zona comprometida del torneo.

El efecto inicial de la nueva dirigencia encabezada por José David Jiménez y Christian Noboa comienza a diluirse, mientras los resultados mantienen en alerta a los hinchas eléctricos.

Hinchas de Emelec mantienen la fe

Los que más sufren este presente son los hinchas azules, quienes pese al mal momento han sido los que más han asistido al estadio en lo que va del 2026.

La fidelidad de la hinchada se mantiene intacta, aunque la preocupación crece jornada tras jornada.

El sentir general apunta a que los partidos de visitante ante Mushuc Runa y Aucas dejaron una imagen preocupante del equipo, aunque el empate 1-1 frente a Universidad Católica devolvió algo de ilusión.

El precio de las entradas al Capwell

“Ese partido ante Deportivo Cuenca fue todo malo, ahí nos venimos de bajada, pero es Emelec. Si ya pasamos lo peor en el 2025, es hora de subir”, comenta Viviana Iglesias.

El mismo sentir comparte Viviana Orellana: “Tenemos directivos que saben manejar el grupo, pero han sido partidos duros y eso duele. No quita que el fanático vaya al estadio”.

Para Gabriela Jaramillo, el problema es claro: “Hay entrega en el equipo, pero han faltado goles y resultados positivos”.

Steven García recuerda lo sucedido ante Aucas: “Jugamos con uno menos y resistimos hasta el minuto 81. Nos faltó cerrar el partido”.

Mientras que David Rojas apunta a los errores puntuales: “Fueron desconcentraciones que costaron caro ante Mushuc Runa, Cuenca y Aucas”.

Otro hincha, Marlon Uquillas, señala nombres propios: “Que Pizzini, Miller y Cevallos se pongan pilas. Luis Fernando León nos va a hacer mucha falta”.

Damián Díaz vuelve al Capwell con Guayaquil City

El partido tendrá un ingrediente especial: el regreso de Damián Díaz y Dixon Arroyo al estadio Capwell, ahora defendiendo los colores de Guayaquil City.

La última vez que Díaz pisó el Capwell fue el 28 de abril del 2024, en el empate 1-1 del Clásico del Astillero.

Aquella noche disputó 74 minutos antes de ser reemplazado por Adonis Preciado. Ahora vuelve, pero vistiendo otra camiseta.

El City va motivado

Con Guayaquil City, el experimentado mediocampista ha disputado ocho partidos, suma 470 minutos en cancha, registra dos goles, una asistencia y dos tarjetas amarillas.

El regreso del ‘Kitu’ añade emoción a un partido donde la urgencia por ganar será protagonista para Emelec.