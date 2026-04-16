Progen expandió su red en Ecuador con firmas ligadas e incluso sancionadas

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Expansión: La empresa estadounidense tuvo una red de aliados locales —como Allenergies, Inycofyi y Astrobryxa— para ingresar y operar en el mercado eléctrico ecuatoriano, incluso antes de concretar contratos millonarios con el Estado.



Vínculo: Parte de esa red incluye a Inderin S.A., una empresa sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2029.

Los aliados y representantes de Progen en Ecuador siguen apareciendo. A esta red de contactos se suma el nombre de Juan Pablo Burgos Marengo, representante del consorcio Prime Energy Group, que actualmente vende energía termoeléctrica al Estado a través de la central El Descanso II, en Azuay.

En diciembre de 2024, la empresa pública Elecaustro suscribió un contrato por 18,5 millones de dólares con dicho consorcio para el alquiler de 20 megavatios.

Prime Energy Group integra a dos compañías locales: Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. y la pyme Allenergies. Esta última es propiedad de Burgos Marengo y se dedica a la comercialización de maquinaria y suministros.

Pagos, subcontrataciones y obras sin resultados

Sobre Inycofyi, EXPRESO reveló que recibió al menos 3,5 millones de dólares de Progen entre febrero y marzo de 2025. Inycofyi alegó que Astrobryxa S.A. (otra aliada de Progen) la subcontrató para obras civiles y eléctricas en las centrales de Quevedo y Salitral, instalaciones que aún no aportan energía al país pese haberse desembolsado 104 millones de dólares.

Sin embargo, más de un año antes, Progen ya tenía contactos en Ecuador. Los documentos recientes muestran que Progen designó a sus primeros delegados en enero de 2024.

Representación en Ecuador y vínculos empresariales

En una carta dirigida a Juan Pablo Burgos, el CEO de Progen, John Manning, le otorgó la representación para la venta de un generador móvil de 3.500 kw. Manning señaló que la experiencia de Allenergies e Inderin S.A. los convertía en el socio ideal para introducir su producto insignia en el mercado local. “Como representante autorizado de Progen en Ecuador, Allenergies & Inderin S.A. tendrá acceso a nuestra red de soporte integral, incluyendo experiencia técnica, programas de capacitación y asistencia logística”, escribió Manning, el 30 de enero.

¿Por qué la carta menciona a Inderin S.A.? Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Juan Pablo Burgos Marengo preside esta empresa, mientras que su padre, Jorge Eduardo Burgos Venegas, ocupa la gerencia general. Ambas compañías comparten el mismo giro de negocio, oficinas, contador e incluso un mismo correo electrónico.

Sanciones, demandas y restricciones legales

A pesar de sus vínculos, Inderin S.A. enfrenta graves impedimentos legales. La firma está prohibida de participar en contrataciones públicas hasta 2029. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) declaró a la empresa como contratista incumplida tras la terminación unilateral del contrato Nro. HNA-CON-0082-23 en la Central Marcel Laniado de Wind.

La aseguradora Seguros Confianza S.A. demandó judicialmente a la empresa y a sus directivos para recuperar más de 634.000 dólares. Este monto corresponde a las pólizas que la aseguradora pagó a Celec tras los incumplimientos contractuales de Inderin. La Compañía ha señalado que no se trata de un caso cerrado, sino que el contrato está sometido a un proceso de mediación en la Procuraduría General.

Inderin S.A. también tiene otra sanción de la Sercop, emitida el septiembre de 2025, por una declaración errónea, pues la empresa aseguró ser productora nacional sin serlo. Por esa razón se ordenó la suspensión de 120 días en el Registro Único de Proveedores (RUP).

Nuevos procesos y aumento de costos en generación eléctrica

Con estos bloqueos, la empresa que sí contrató con el estado es Allenergies. EXPRESO buscó a sus representantes para recoger su versión sobre la relación con Progen, la vinculación institucional entre Allenergies e Inderin y sobre su interés o no de licitar para el proyecto El Descanso III. No respondieron hasta la publicación de esta nota.

Este es un nuevo proceso de Elecaustro que tiene previsto ser adjudicado hasta el 30 de abril. La empresa alquilará 20 megavatios en energía termoeléctrica por 32,6 millones de dólares (un 76 % más costoso que El Descanso II). Por ahora, las empresas que presentaron sus contizaciones son Kawsus Cia LTDA y Conspeccime Cia.